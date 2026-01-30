Djokovic da el golpe y va a final del Abierto de Australia; hora y TV para ver duelo por el título

El serbio Novak Djokovic buscará su título 25 en Grand Slam después de clasificar a la final del Abierto de Australia tras vencer 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 al italiano Jannik Sinner, defensor del título y número 2 del mundo.

El balcánico, de 38 años años de edad cuarto del escalafón internacional, no jugaba una final de este estilo desde que perdió la de Wimbledon 2024 ante el español Carlos Alcaraz.

De hecho, Djokovic ahora deberá luchar por la corona nuevamente contra Alcanzar, número uno del ‘ranking’ orbital y quien viene de dejar en el camino al alemán Alexander Zverev, tercero del listado mundial, en un apretado cotejo de más de 5 horas con marcadores parciales de 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5.

Bajo esa luz, el serbio buscará su duodécimo trofeo de ‘Australia Open’ e imponerse como el máximo ganador de Grand Slams en la historia, objetivo que persigue desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023, pues comparte el primer lugar con la australiana Margaret Court, que también tiene 24.



En este Abierto de Australia, Djokovic tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio 2 sets abajo ante el italiano Lorenzo Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando el marcador le era favorable por 6-4, 6-3 y 1-3.

Entre tanto, Sinner se quedó sin la posibilidad de una nueva final con Alcaraz tras una seguidilla de 3 consecutivas en citas de Grand Slam, con títulos para el español en el último Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y para el italiano en Wimbledon.



Hora y TV para ver final Djokovic vs. Alcaraz en Abierto de Australia 2026

El choque entre el serbio y el español se llevará á a cabo en Melbourne el domingo primero de febrero a las 3:30 de la mañana, hora colombiana. Las acciones se podrán ver en directo por televisión a través de la señal de ESPN.

Con información de Efe.