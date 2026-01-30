Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Djokovic da el golpe y va a final del Abierto de Australia; hora y TV para ver duelo por el título

Djokovic da el golpe y va a final del Abierto de Australia; hora y TV para ver duelo por el título

El serbio se instaló en la máxima instancia del primer gran torneo de la temporada 2026 luego de 4 horas y 12 minutos de juego en una semifinal a 5 sets.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Novak Djokovic venció a Sinner y va a la final del Abierto de Australia 2026.
Novak Djokovic busca su título 24 en torneos de Grand Slam.
Foto: Efe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad