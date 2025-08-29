"El US Open está más enfocado en el entretenimiento que en nosotros los jugadores"

La polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, afirmó este jueves que el US Open "no es el 'grande' más tranquilo" y que está más enfocado en el 'entretenimiento' que en jugadores y jugadoras, tras avanzar a la tercera ronda con un triunfo contra la holandesa Suzan Lamens.

"Sin duda no es el 'grande' más tranquilo ni el que está más enfocado en los jugadores, porque está más enfocado en el entretenimiento y en el show. Tenemos que adaptarnos y aceptarlo. Siempre es un poco más complicado entrar en una burbuja aquí", dijo Swiatek en la rueda de prensa posterior al partido ganado 6-1, 4-6 y 6-4 contra Lamens.

"Es lo que es, es la razón por la que cada 'grande' es distinto. A algunos les gusta, a otros no", añadió.

Swiatek necesitó dos horas y siete minutos para doblegar a Lamens, número 66 del ránking mundial.

"Estar bajo presión, encontrando formas de salir adelante, de resolver problemas, siempre hay algo que te puedes llevar de un partido como este. Incluso solo jugar más tiempo en la Ashe, porque es una superficie distinta respecto a las pistas donde entrenamos", consideró.

Iga Swaitek, tenista polaca, es una de las favoritas a ganar el US Open 2025 AFP

A paso firme de una de las favoritas

Le costó más de lo previsto a la jugadora polaca, sobre todo porque el partido parecía una formalidad tras un primer set ganado 6-1 en apenas media hora.

Swiatek estuvo una rotura arriba en dos ocasiones en la segunda manga, pero a partir de ese momento se atascó con el saque. Lo perdió hasta tres veces en ese set y lo terminó entregando 6-4.

Iga Swiatek, tenista polaca, sancionada. /AFP

La polaca tuvo que conseguir su pase de ronda en la tercera manga, en la que reaccionó con fuerza. Consiguió dos roturas consecutivas para escaparse 4-1 y, pese a ceder el saque por cuarta vez en el encuentro, no tuvo problemas para sentenciar el duelo con un definitivo 6-4.

Swiatek, ganadora de seis 'grandes' en su carrera -un Abierto de Estados Unidos, cinco Roland Garros y el último Wimbledon- se medirá en la tercera ronda con la rusa Anna Kalinskaya, número 29 del mundo, que eliminó a la kazaja Yulia Putintseva.

La número 2 de la WTA pelea en Nueva York para convertirse en la primera mujer en ganar en Wimbledon y Estados Unidos en el mismo año, desde que lo hiciera Serena Williams en 2012.