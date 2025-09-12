WTA 500 de Guadalajara: Emiliana Arango se metió en 'cuartos' y Camila Osorio se despidió

La colombiana Emiliana Arango avanzó a los cuartos de final del torneo WTA de Guadalajara este jueves al vencer a la australiana Storm Hunter con un doble 6-2 en la segunda ronda, mientras que la belga Elise Mertens y la rusa Veronika Kudermetova, primera y segunda favoritas, fueron eliminadas.

La jornada comenzó tras un retraso de más de una hora por lluvia, y Arango, número 86 del mundo, se impuso a Hunter (1.269) en una hora y siete minutos.

Sólida desde el fondo de la cancha y eficaz a la hora de devolver, la tenista originaria de Medellín arrolló a la australiana, que cometió 34 errores no forzados.

"Sabía que ella le paga muy fuerte a la pelota y que iba a tratar bastante rápido, decidí salir a tirarle arriba y abajo, a los lados, pero nada a la altura de la cintura, porque es muy dura y, como es zurda, a veces no alcanzas a ver la bola", comentó Arango después del partido.

Este jueves se dio la eliminación de la belga Elise Mertens, máxima favorita del torneo, al perder ante la francesa Elsa Jacquemot en la reanudación de su partido que fue interrumpido por lluvia el miércoles por la noche cuando se jugaba el segundo set.

Jacquemot (83) vino de atrás y dio la campanada al derrotar a Mertens (22) en tres sets con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas con 25 minutos.

En su turno, la rusa Veronika Kudermetova (26), segunda en la siembra, cayó ante la andorrana Victoria Jiménez (123) en otro partido que debió jugarse el miércoles por la noche, pero fue postergado por lluvia.

Proveniente de la clasificatoria, Jiménez se impuso a Kudermetova en dos mangas con pizarra de 6-4 y 6-2 en dos horas con cuatro minutos.

La colombiana Camila Osorio, octava cabeza de serie, fue eliminada por la estadounidense Iva Jovic en un partido interrumpido por lluvia casi al final del primer set.

Jovic (73) derrotó a Osorio (69) en dos mangas con pizarra de 6-4 y 6-2 en una hora con 29 minutos.

"No sabía qué esperar jugando a esta altitud y contra Camila, que tiene experiencia en estas condiciones, y tiene la ventaja de jugar como en casa, pero tuve un buen desempeño". dijo la raqueta norteamericana de 17 años.

En el último partido del jueves, la polaca Magdalena Frech, campeona defensora, se impuso en un dramático tie break a la italiana Lucrezia Stefanini en dos sets con parciales de 6-1 y 7-6 (8/6).

Frech (30), cuarta preclasificada, logró el triunfo sobre Stefanini (148) en dos horas con 11 minutos.

El enfrentamiento entre la letona Jelena Ostapenko, tercera preclasificada, y la canadiense Marina Stakusic fue aplazado para el viernes debido a las interrupciones de los duelos del jueves a causa de la lluvia.

El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.