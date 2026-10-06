Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Novak Djokovic agranda su leyenda: ganó su séptimo Abierto de China y título 102 de su carrera

Novak Djokovic agranda su leyenda: ganó su séptimo Abierto de China y título 102 de su carrera

Novak Djokovic se alzó con el título en Pekín después de que el australiano Alex de Miñaur tuviera que abandonar el encuentro en el segundo set por problemas físicos.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Novak Djokovic, tenista serbio
Novak Djokovic, tenista serbio
AFP

El serbio Novak Djokovic (n.11) conquistó este martes su séptimo título del Abierto de China y el número 102 de su carrera tras la retirada del australiano Alex de Miñaur (n.9), con el marcador en 7-6 (3) y después de que este ganara el primer juego del segundo set.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La final duró una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde el serbio, de 39 años, encadenó su victoria número 34 sin derrotas y se convirtió en el primer hombre que gana un título del circuito después de cumplir esa edad desde Ken Rosewall en 1977.

Publicidad

Últimas noticias

Juegos Olímpicos
Gol Caracol

¿Cuál será la sede de los Juegos Olímpicos de 2036?; siete candidatos buscan hacer historia

Uzbekistán, Portugal y RD Congo fueron los rivales de Colombia en fase de grupos del Mundial 2026.
Gol Caracol

Escándalo por documentos de jugador rival de Selección Colombia en Mundial 2026; ¿y la Fifa qué?

Djokovic estrenó su palmarés de 2026, quedó a un título de los 103 de Roger Federer y prolongó a veintiuna temporadas consecutivas su récord de años con al menos un trofeo, además de asegurar el ascenso al octavo puesto del ranking mundial y adelantar a De Miñaur, de origen hispano-uruguayo, en la carrera hacia las Finales ATPde Turín.

Publicidad

La Diamond había elegido antes del primer punto. Los gritos de "Novak, Novak" acompañaron al serbio desde su entrada, sin animadversión hacia el australiano, pero con la ilusión de ver agrandarse una leyenda que nunca había perdido en este torneo.

Juegos Olímpicos
Gol Caracol

¿Cuál será la sede de los Juegos Olímpicos de 2036?; siete candidatos buscan hacer historia

Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe.
Fútbol Colombiano

Daniel Torres y su mensaje a la hinchada del Medellín, tras 'monedazo' en el rostro

Así quedó El Campín, tras concierto de BTS.
Fútbol Colombiano

Nueva polémica por estado de la cancha de El Campín tras concierto de BTS; Sencia respondió

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

De Miñaur se encargó de recordar que todavía había una final por disputar. Alcanzó dejadas, sostuvo intercambios largos y obligó a Djokovic a buscar respuestas más allá del saque y el primer golpe.

Publicidad

El quinto juego condensó el pulso. El australiano llegó a cuatro pelotas difíciles, intercambió reflejos con el serbio junto a la red y abrió una oportunidad de rotura con un golpe corto cruzado.

Djokovic respondió desde la defensa. Corrió de un lado a otro del fondo y encontró un revés paralelo a dos manos que superó a De Miñaur cuando este avanzaba hacia la red. Después se señaló la oreja, reclamando el ruido de una grada que respondió de inmediato.

Publicidad

El australiano también resistía. Salvó las dos bolas de rotura que afrontó con primeros saques que el serbio no consiguió devolver dentro de la pista. Ninguno perdió el servicio durante la manga.

El título queda interrumpido

Publicidad

El desempate rompió la igualdad. Djokovic se adelantó 4-1 entre errores del australiano y, aunque De Miñaur recortó hasta el 4-3 con un revés ajustado a la línea y una combinación de saque y derecha, el serbio ganó los tres puntos siguientes. Una derecha larga de su rival cerró el parcial.

Entonces llegaron las pausas médicas. Djokovic recibió atención del fisioterapeuta en pista y De Miñaur también solicitó asistencia, aunque salió hacia los vestuarios.

Publicidad

El australiano volvió y ganó el primer juego del segundo set, con dos dejadas que todavía exigieron carreras al serbio. Pero no hubo continuación. Se retiró sin que la organización haya comunicado aún la naturaleza de la dolencia que le impidió seguir.

Novak Djokovic, tenista serbia
AFP

La decisión sorprendió también fuera de la pista. Niños y adultos corrían de un lado a otro con banderas para preparar una entrega de trofeos que, vista la igualdad del partido, pocos minutos antes parecía todavía lejana.

Publicidad

La final pasó del pulso al preparativo de la ceremonia sin una bola de partido de por medio. Djokovic tenía su séptima corona, pero la Diamond se quedó sin ver cómo se resolvía aquel duelo.

Djokovic cerró así una semana de remontadas y resistencia con dos victorias consecutivas por encuentros interrumpidos, después de la descalificación de Daniil Medvedev (n.5) en semifinales tras golpear a un espectador con la bola.

Publicidad

Once años después de su última participación, encontró en Pekín su primer trofeo de la temporada. Cambiaron los rivales y pasó el tiempo, pero su balance en el Abierto de China sigue sin admitir una derrota.

Publicidad

Publicidad

Publicidad