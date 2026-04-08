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Gol Caracol  / Teófilo Gutiérrez: "Empezar con el campeón de Sudamérica no es fácil; ellos nos empataron"

Teófilo Gutiérrez: "Empezar con el campeón de Sudamérica no es fácil; ellos nos empataron"

El experimentado delantero del Junior, Teófilo Gutiérrez, analizó lo que fue el debut en Copa Libertadores contra Palmeiras, uno de los equipos candidatos al título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Teófilo Gutiérrez y un festejo de gol con Junior en la Copa Libertadores.
Teófilo Gutiérrez y un festejo de gol con Junior en la Copa Libertadores.
AFP

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