Teófilo Gutiérrez: "Empezar con el campeón de Sudamérica no es fácil; ellos nos empataron"

El plan de Palmeiras y su DT Abel Ferreira de tomar revancha por la última final perdida de la Copa Libertadores empezó este miércoles con un empate 1-1, en Colombia, contra el Junior del experimentado Teófilo Gutiérrez.

El duelo del Grupo F del certamen contiental fue disputado en la ciudad Cartagena, debido a que el Metropolitano está en obras para acoger la próxima final de la Copa Sudamericana. Finalizada la contienda, Gutiérrez Roncancio analizó lo que fue el juego contra el 'verdao'.

Teófilo Gutiérrez marcó el gol de Junior contra Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores. AFP

"Era un partido difícil, estábamos de local con nuestra gente. Creo que en el primer tiempo marcamos un gol y pudimos haber marcado alguno otro más, pero ellos también se defendieron muy bien y también tuvieron la pelota, creo que el equipo hizo un desgaste muy importante de local ante nuestra gente, y la verdad felicitar al público que llenó el estadio y a nosotros que hicimos un gran primer tiempo y en el segundo ellos salieron a jugar y se encontraron con el gol" dijo 'Teo', quien adelantó al 'tiburón' en el marcador desde el punto blanco del penalti, en declaraciones a 'Espn'.



A continuación, el exRiver Plate aseguró que empezar la Copa Libertadores 2026 ante un rival como Palmeiras, candidato al título no es fácil, agradeció el apoyo de la hinchada del Junior que se trasladó a Cartagena y que ahora se enfocarán en su siguiente rival en el campeonato internacional que será contra Cerro Porteño, en Paraguay.

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"Agradecido con la gente, con toda Cartagena por el apoyo, por la afición que vino y nos apoyó, y bueno esto es la Copa Libertadores, estamos empezando y comenzar con el campeón de Sudamérica no es fácil, pero creo que ellos nos empataron y nosotros hicimos un desgaste importante. Ahora, a descansar y a pensar en Cerro Porteño", concluyó.

Palmeiras y Junior deberán enfrentar luego por el Grupo F a Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú.

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Alineaciones:

Junior: Mauro Silveira - Jhomier Guerrero (Edwin Herrera, 88), Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez - Juan Ríos, Jesús Rivas (Joel Canchimbo, 72), Daniel Rivera - Yimmi Chará (Luis Muriel, 72), Kevin Pérez (Guillermo Celis, 59), Teófilo Gutiérrez (Guillermo Paiva, 59).

DT: Alfredo Arias.

Palmeiras: Carlos Miguel - Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur (Khellven, 46)- Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 71), Marlon Freitas - Allan (Felipe Anderson, 71), Maurício (Ramón Sosa, 46), Jhon Arias - José 'Flaco' López (Luighi, 83).

DT: Abel Ferreira.