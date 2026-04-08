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Gol Caracol  / Alfredo Arias; "este partido contra Palmeiras, en el 'Metro' hubiera sido a otro precio"

Alfredo Arias; "este partido contra Palmeiras, en el 'Metro' hubiera sido a otro precio"

El entrenador de Junior entregó sus declaraciones con respecto al empate 1-1 con Palmeiras y aseguró, que por momentos su equipo tuvo miedo a perder, en el debut en Copa Libertadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Alfredo Arias, entrenador del Junior en medio del juego contra Palmeiras.
Alfredo Arias, entrenador del Junior en medio del juego contra Palmeiras.
Fotos: AFP y Colprensa

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