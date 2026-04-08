Alfredo Arias; "este partido contra Palmeiras, en el 'Metro' hubiera sido a otro precio"

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla, analizó en rueda de prensa lo que fue el debut de su equipo en la Copa Libertadores. El uruguayo valoró el esfuerzo de sus dirigidos en el empate a uno contra Palmeiras, en el Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena.

Junior tuvo la pelota en el primer tiempo y consiguió la ventaja rápidamente por intermedio de Teófilo Gutiérrez desde el punto blanco del penalti, pero el 'verdao' encontró la igualdad tras un error en salida del arquero del 'tiburón', Mauro Silveira.

"Palmeiras viene primero en su campeonato, jugamos ante un rival muy fuerte y debutar en la Copa nos condicionaba mucho, ya que nuestros últimos partidos no habían sido los mejores. En el primer tiempo sorprendimos, al mismo tiempo tuvimos la pelota mucho, con jugadores de buen pie, llegamos con sorpresa. Hasta el gol de ellos, nosotros estuvimos bien, muchos de los jugadores nuestros no venían jugando, los cambios teníamos que hacerlos sí o sí, recibimos el gol y hay un quiebre de partido", analizó de entrada Arias en su intervención con los medios de comunicación.

Junior y Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores de América. AFP

Y a renglón seguido complementó: "Creo que tuvimos miedo a perder, se defendió ese resultado. Felicito a mis jugadores que se jugaron enteros por mantener el resultado, buscamos con los cambios tener más llegada y sí, el segundo tiempo no logramos tener la pelota".



Arias agradeció el acompañamiento de la hinchada del Junior en la capital de Bolívar, pero aseguró que si este encuentro 'copero' se hubiese dado en el Metropolitano hubiese sido a otro precio. Recordemos que el 'Coloso de la Ciudadela' está en remodelación, ya que será la sede de la final de la Copa Sudamericana.

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"El juego del fútbol es así, no nos ocurre solamente a nosotros, ocurre a la gran mayoría de los que juegan fútbol, seguramente le preguntaron lo mismo al DT de Barcelona porqué cambió tanto y perdió. Son los momentos de los partidos, es un juego hermoso. Valoro lo de mis jugadores, dejaron todo en la cancha, algunos venían de lesiones y dieron todo. Creo que este partido en el Metropolitano hubiera sido a otro precio, como jugamos nosotros; pero bueno, la gente nos apoyó y hay que prepararse para lo que viene", agregó el estratega del Junior.

Ahora, los dirigidos por Arias volverán a concentrar sus esfuerzos en la Liga BetPlay I-2026, torneo donde visitarán el sábado a Águilas Doradas. Después de este juego viajarán a Paraguay a enfrentar a Cerro Porteño.