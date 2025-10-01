Síguenos en::
Gol Caracol  / Tobias Moi, el noruego de madre colombiana que estará cara a cara con la Sub-20 de César Torres

Este jueves, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Noruega, combinado que tiene en sus filas a un jugador de raíces 'cafeteras'. En Gol Caracol le contamos la historia de Tobias Moi.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Tobias Moi, jugador de la Selección de Noruega Sub-20.
Tobias Moi, jugador de la Selección de Noruega Sub-20.
Asane Football.

