Tobias Moi, el noruego de madre colombiana que estará cara a cara con la Sub-20 de César Torres

En el Mundial Sub-20 no solo se descubren los nuevos talentos para el futuro del fútbol sino que también salen la luz grandes historias sobre jugadores que luchan por el sueño de ser profesionales de la pelota. Tal es el caso de Tobias Saliou Séne Moi, jugador de la Selección de Noruega que tiene madre colombiana y raíces africanas, y que este jueves tiene la posibilidad de enfrentar a la 'tricolor'.

El lunes 29 de septiembre, Noruega debutó en la cita orbital con victoria 1-0 sobre Nigeria en el estadio El Fiscal de Talca. En el banco de suplentes sobresalía Moi, quien se estrenó ingresando en la segunda parte para darle la mano a sus compañeros.

Finalizado el encuentro y con los tres puntos en el bolsillo, Moi atendió a la prensa en la zona mixta y en una breve charla contó su historia. Le consultaron por el siguiente encuentro frente a los cafeteros y sorprendió con su respuesta. "Yo me siento 50% colombiano. Mi madre es de Colombia, de Medellín. Ella me adoptó, pero juega para Noruega. Tengo algo de Colombia en mi sangre", dijo de entrada el lateral de 19 años.

El intercambio de palabras con el periodista fue en inglés. "Mi madre es colombiana, mi papá es de Senegal, pero yo nací en Noruega. No se mucho español", aclaró el futbolista del Asane FC de la segunda división del país mordico.

Moi dejó en claro que no ha tenido la oportunidad de visitar nuestro país, pero ganas le sobran. "Nunca he estado en Colombia, pero me gustaría, es un lindo país", confesó.

Acto seguido, futbolista también se dio a la tarea de analizar a los jugadores colombianos dirigidos por César Torres y resaltó una cualidad en particular. "Se que son muy rápidos y buenos en los duelos. Nos prepararemos bien para eso", analizó.

Por último, con una sonrisa en el rostro, Moi manifestó sus expectación por el enfrentamiento entre Colombia y Noruega. "Será un partido divertido", concluyó.