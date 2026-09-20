Todas las polémicas del Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid; hubo comunicado oficial

El Real Madrid cayó 2-1 en el campo del Atlético de Madrid este domingo en la séptima fecha de LaLiga en un partido de alto voltaje, que los merengues acabaron con diez por la expulsión de Dean Huijsen.

Alejandro Grimaldo abrió el marcador de penal (53') y Jonathan David cerró la victoria (59') de los rojiblancos, que arrebataron la segunda posición de LaLiga a los merengues, que maquillaron el resultado al final con un gol de Antonio Rüdiger (89').

El Atlético se queda a cinco puntos del Barça, que supera en seis unidades al Real Madrid tras un encuentro con más intensidad que fútbol hasta que se aclaró en la segunda parte.

💥 | Ortiz Arias acude de nuevo a la pantalla del VAR en el Riyadh Air Metropolitano. 🔴⚪️🇪🇸



📌 Huijsen se desentiende del balón y sujeta a Giuliano Simeone, el argentino se quedaba solo ante Thibaut Courtois, ES PENALTI Y ROJA



✅ Acierto del conjunto arbitral



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El Atlético trató de aprovechar los espacios dejados por un Real Madrid muy estirado con sus delanteros Vinicius y Kylian Mbappé muy descolgados.



La primera parte apenas dejó un disparo del coreano Lee Kang-In que sacó Thibaut Courtois (32') a lo que respondió un tiro lejano de Arda Güler despejado por Jan Oblak (40').

💥 | Ortiz Arias y el VAR tienen un cruce de cables en el Riyadh Air Metropolitano. 🔴⚪️🇪🇸



📌 Kang-In Lee realiza una entrada temeraria sobre Valverde, ejerciendo una fuerza excesiva, ES ROJA



❌ Error del conjunto arbitral



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El Atlético salió mejor tras el descanso animado por Koke, que había visto la primera parte desde el banquillo.

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Los rojiblancos se adelantaron pronto cuando Huijsen provocó un penal al derribar a Giuliano Simeone en el área, lo que le valió la roja directa.

💥 | Ortiz Arias acude a la pantalla del VAR en el Riyadh Air Metropolitano. 🔴⚪️🇪🇸



📌 ‘Cuti’ Romero llega tarde a la disputa con Bellingham y pisa con los tacos, de forma temeraria, sobre la pierna del futbolista inglés, ES ROJA



❌ Error del conjunto arbitral



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Alejandro Grimaldo se encargó de transformar la pena máxima (53') para poner por delante al Real Madrid.

Impulsado por el tanto y con superioridad numérica, el Atlético siguió atacando hasta que una nueva cabalgada de Giuliano acabó con centro al área donde Jonathan David apareció para marcar el 2-0 (59').

😳 4 minutos de rajada de Mourinho



❗️ El técnico del Real Madrid sale con un papel a rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



👀 "El Comité de designación tiene que estar muy contento. Ha sido todo muy extraño" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

Con uno menos, el Real Madrid acabó cada vez más encerrado en su campo tratando de hacer algún daño al contraataque, pero se mostraba demasiado impreciso a la hora de conectar con sus hombres de ataque.

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El Real Madrid se volcó en los últimos minutos sobre la portería rojiblanca hasta que Antoni Rüdiger cabeceó a gol un centro de Bernardo Silva (89').

🚨 OFFICIAL: Real Madrid statement against the referee after the derby.



“Real Madrid lose the derby at the Metropolitano in a match marked by Ortiz Arias’ VERY TERRIBLE REFEREEING”.



“He failed to send off Cuti Romero in the first half for stepping on Bellingham’s knee (despite… pic.twitter.com/GuknLr7jY4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2026

El tanto dio alas a los merengues para intentar buscar el empate, aunque el partido acabó con la segunda derrota en el campeonato del Real Madrid.

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En el primer partido del día, el Getafe ganó 1-0 al Málaga con un gol de Iván Azón (85').