Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia ya tiene rival para la semifinal del Mundial femenino Sub-20; es Corea del Norte

Colombia ya tiene rival para la semifinal del Mundial femenino Sub-20; es Corea del Norte

Después de haberse visto las caras en fase de grupos, el destino quiso que la 'tricolor' y las asiáticas vuelvan a enfrentarse en el Mundial femenino Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia enfrentará a Corea del Norte en semifinales del Mundial femenino Sub-20
La Selección Colombia enfrentará a Corea del Norte en semifinales del Mundial femenino Sub-20
Federación Colombiana de Fútbol

Dos goles en el tiempo de prolongación permitieron a la selección norcoreana femenina sub 20, la defensora del título, certificar su clasificación para las semifinales del Mundial de la categoría que se disputa en Polonia, en las que se medirá con Colombia, tras imponerse este domingo por 2-0 a Canadá en los cuartos de final.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Dicho partido de semifinales del Mundial femenino Sub-20, entre la Selección Colombia y Corea del Norte, se disputará el miércoles 23 de septiembre, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), con transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Últimas noticias

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

¿Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial femenino Sub-20 y en dónde ver EN VIVO POR TV?

Expulsión de Mafisere Kafayat, tras falta sobre Samantha Rodríguez en el Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

Patadón a Samantha Rodríguez y roja para Mafisere Kafayat en el Mundial femenino Sub-20

Un marcador que podría haber sido mucho más amplio ante las numerosas ocasiones que dispuso el conjunto asiático que convirtió la contienda desde el pitido inicial en un auténtico asedio sobre el área rival.

Publicidad

Pero toda la efectividad que habían mostrado hasta el momento las norcoreanas, que habían contabilizado once goles en su cuatro encuentros en el torneo, desapareció por completó ante las canadienses.

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20
La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20
Twitter de Conmebol

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Una circunstancia que pareció condenar a Corea del Norte, campeona en los años 2006, 2016 y 2024, a la prorroga, que las asiáticas lograron evitar con dos goles en tiempo de prolongación de Rim Jong Choe, que firmó el 1-0 en noventa y dos, y Kyong Ho, que estableció el definitivo 2-0 cuatro minutos más tarde.

Publicidad

Agónico triunfo que permitió a las norcoreanas sellar su pase a las semifinales en las que se medirán con Colombia, a la que ya derrotaron por 0-3 en la fase de grupos, y accedió este domingo a la penúltima ronda tras doblegar por 0-1 a Nigeria con un tanto de Valerin Loboa en la prolongación.

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

¿Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial femenino Sub-20 y en dónde ver EN VIVO POR TV?

Expulsión de Mafisere Kafayat, tras falta sobre Samantha Rodríguez en el Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

Patadón a Samantha Rodríguez y roja para Mafisere Kafayat en el Mundial femenino Sub-20

Yoreli Rincón celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20 2010
Selección Colombia

La Selección Colombia femenina Sub-20, a la semifinal de un Mundial 16 años después

Relacionados

Selección Colombia Femenina

Selección Colombia

Selección Colombia femenina Sub-20

Mundial 2026

Mundial femenino Sub-20

Mundial Femenino

Publicidad

Publicidad

Publicidad