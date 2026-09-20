Gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tras asistencia de Nelson Deossa contra La Coruña

Real Betis está decidido a hacer historia en La Liga de España y darle pelea a Barcelona y Real Madrid en la lucha por el título. Dos de los responsables de que así esté siendo son los colombianos, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 20 de septiembre, en el encuentro contra Deportivo La Coruña, en condición de visitante.

Cuando transcurría el minuto 43, el mediocampista 'cafetero' presionó, robó la pelota y asistió al delantero pereirano, de 27 años. Frente al arco, se perfiló y sacó un potente remate cruzado, imposible de atajar para el guardameta, Leo Román, quien se estiró, pero no llegó. De esa manera, se silenció a los miles de hinchas que estaban en el estadio ABANCA-RIAZOR.

Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tras asistencia de Nelson Deossa

¡CUCHO HERNÁNDEZ ABRIÓ EL MARCADOR PARA REAL BETIS!



El delantero colombiano remató cruzado y puso el 1-0 contra Dep. La Coruña.#LaLigaEnDSPORTS | #DéporRealbetis pic.twitter.com/xPZdgCxQE9 — DSPORTS (@DSports) September 20, 2026