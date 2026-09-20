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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tras asistencia de Nelson Deossa contra La Coruña

Gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tras asistencia de Nelson Deossa contra La Coruña

En el cierre del primer tiempo, los colombianos del Real Betis se juntaron y el delantero, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, sacó un potente remate para abrir el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para Real Betis contra La Coruña, en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para Real Betis contra La Coruña, en La Liga de España
AFP

Real Betis está decidido a hacer historia en La Liga de España y darle pelea a Barcelona y Real Madrid en la lucha por el título. Dos de los responsables de que así esté siendo son los colombianos, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 20 de septiembre, en el encuentro contra Deportivo La Coruña, en condición de visitante.

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Cuando transcurría el minuto 43, el mediocampista 'cafetero' presionó, robó la pelota y asistió al delantero pereirano, de 27 años. Frente al arco, se perfiló y sacó un potente remate cruzado, imposible de atajar para el guardameta, Leo Román, quien se estiró, pero no llegó. De esa manera, se silenció a los miles de hinchas que estaban en el estadio ABANCA-RIAZOR.

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