El plan de Noruega para 'frenar' a Brasil en duelo del Mundial 2026; Vinícius es el 'apuntado'

El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, detalló este sábado su estrategia para neutralizar a Vinícius Júnior, aunque reconoció que, por mucho que hayan trabajado durante la semana, sería "una sorpresa" eliminar a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.

"(Vinícius) es un bailarín que puede bailar con la pelota", dijo el técnico sobre el delantero del Real Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

También definió al '7' de la 'seleção', que suma cuatro goles y una asistencia en esta Copa del Mundo, como un "portento físico" y aseguró que es motivo de preocupación para muchos seleccionadores.



En este sentido, subrayó la importancia que tienen los laterales y los carrileros para no dejar a 'Vini' "en situaciones de uno contra uno".

Vinícius Júnior, jugador de la Selección de Brasil AFP

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"Vamos a estar ayudando, haciendo la cobertura entre los jugadores", reveló.

Pero no solo Vinícius, Solbakken destacó la velocidad del tridente brasileño, que probablemente formarán el propio 'Vini', Matheus Cunha y Rayan, y la calidad de los delanteros que tiene en el banquillo la 'canarinha', citando específicamente a Endrick.

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Por otro lado, trasladó a los periodistas que Noruega pretende explotar las jugadas a balón parado para aprovechar la altura de sus jugadores. "Podemos hacer daño a Brasil, si tenemos el día", expresó.

Igualmente, admitió que se han preparado para una eventual tanda de penaltis, en caso de que ambas selecciones empaten tras el tiempo reglamentario y la prórroga, y que incluso ya saben qué cinco jugadores serán los encargados de lanzar las penas máximas.

Preguntado sobre su polémica arenga a sus jugadores tras eliminar a Costa de Marfil en dieciseisavos, cuando exclamó: "Ancelotti, vamos a por ti", Solbakken insistió en que pretendió apenas alabar la trayectoria del preparador italiano.

"Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol europeo, quizá el mejor, con sus cinco Champions y todos sus títulos nacionales en las cinco grandes Ligas", dijo de 'Carletto'.

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"Cómo trata a los rivales y cómo se comporta en el mundo del fútbol es algo que nos sirve de modelo y ejemplo. Es excelente para el fútbol que Ancelotti haya asumido el cargo de seleccionador de la selección más importante de la historia", añadió.

Erling Haaland, figura de Noruega, es felicitado por sus compañeros, tras su doblete contra Irak en el Mundial 2026 AFP

El entrenador de los 'Vikingos Rojos' se refirió en otro momento al invicto de Noruega en sus enfrentamientos con Brasil, con un balance de dos victorias y dos empates entre 1988 y 2006.

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"Nos hemos negado a jugar amistosos durante 20 años para poder decir que nunca nos han ganado", afirmó en tono sarcástico.

Brasil y Noruega se enfrentarán el domingo en el MetLife Stadium en busca de un billete para los cuartos de final del Mundial 2026, en medio de altas temperaturas.

Solbakken espera un "calor increíble" a la hora del partido, a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, aunque aclaró que están "llenos de energía" para afrontar la situación.

"El calor no nos ha afectado en absoluto", puntualizó.