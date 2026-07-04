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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de Francia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 2

Tour de Francia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 2

Este domingo 5 de julio, la segunda jornada del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Tour de Francia 2026 - Etapa 2.
Tour de Francia 2026 - Etapa 2.
AFP.

Por segundo día consecutivo la subida a Montjuic aparece como el juez de la etapa en el Tour de Francia, esta vez con tres ascensos como traca final de una jornada que discurrirá entre Tarragona y Barcelona que trascurrirá en su gran parte a orillas del Mediterráneo.

Los 168,5 kilómetros de la etapa están divididos en dos partes claramente diferenciadas, una primera totalmente llana, solo rota por el ascenso a la Cota de Begues, de segunda categoría, la primera que ascenderán los ciclistas en la edición, antes de un tramo final de 20 kilómetros marcado por los tres ascensos a Montjuic.

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A diferencia de la crono por equipos de la primera jornada, el recorrido lleva hasta el castillo tras una pendiente de 1,6 kilómetros al 9,3 % de desnivel, antes de afrontar un pequeño descenso de un kilómetro y afrontar el tramo final que lleva al estadio olímpico en una cota de 700 metros al 7 %.

Un final tomado prestado a la Volta a Cataluña y que basta con mirar la nómina de los últimos ganadores para darse cuenta del valor que tiene la victoria en esa cima: Remco Evenpoel en 2023, Tadej Pogacar en 2024 y Primoz Roglic en 2025.

Sin ser un terreno demasiado peligroso, sí ofrece material para pelea entre los favoritos para la general, pero sobre todo entre los ciclistas aguerridos que quieran conseguir una victoria de prestigio.

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Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de Francia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de Francia 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de Francia 2026
Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 2 del Tour de Francia 2026

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Fecha: domingo 5 de julio.

Hora: 7:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.

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