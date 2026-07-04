El arrollador dato que habla bien de la defensa de la selección Colombia, en el Mundial 2026

La Selección Colombia está firmando una destacada actuación en el Mundial 2026. Con su reciente clasificación a los octavos de final, un dato arrollador, respalda el gran momento del equipo y confirma que está protagonizando una participación histórica.

Con cuatro partidos jugados hasta el momento, con un balance de tres victorias, un empate y ninguna derrota, el dato es que con Camilo Vargas bajo los tres palos, solo le han encajado un gol, y fue en el debut frente a Uzbekistán.

En los siete Mundiales que ha disputado la ‘tricolor’, esta es, hasta ahora, la edición en la que menos goles ha recibido la Selección Colombia. El registro más alto en contra sigue siendo el del recordado guardameta Efraín “el caimán” Sánchez en el primer Mundial de nuestro país, en 1962, cuando el balón pie colombiano aún era muy virgen y le anotaron 11 goles en apenas tres partidos.

Estos resultados se dieron tras perder en el debut 2-1 frente a Uruguay, la igualdad 4-4 contra Unión Soviética y por último cayó goleado 5-0 ante Yugoslavia. Quien le sigue como arquero que más le han marcado fue a Óscar Córdoba con cinco tantos en el Mundial de Estados Unidos en 1994.



Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia. Foto: AFP

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Goles que ha recibido Colombia en Mundiales:

Mundial Arquero principal Partidos Goles recibidos Resultados 1962 (Chile) Efraín Sánchez 3 11 Uruguay 2-1 Colombia, Colombia 4-4 Unión sovietica, Yugoslavia 5-0 Colombia. 1990 (Italia) René Higuita 4 3 Emiratos Árabes 0-2 Colombia, Yugoslavia 1-0 Colombia, Alemania 1-1 Colombia, Camerún 2-1 Colombia (prórroga). 1994 (Estados Unidos) Óscar Córdoba 3 5 Rumania 3-1 Colombia, Estados Unidos 2-1 Colombia, Colombia 2-0 Suiza. 1998 (Francia) Faryd Mondragón 3 3 Rumania 1-0 Colombia, Colombia 1-0 Túnez, Inglaterra 2-0 Colombia. 2014 (Brasil) David Ospina 5 4 Colombia 3-0 Grecia, Colombia 2-1 Costa de Marfil, Colombia 4-1 Japón, Colombia 2-0 Uruguay, Brasil 2-1 Colombia. 2018 (Rusia) David Ospina 4 3 Japón 2-1 Colombia, Polonia 0-3 Colombia, Senegal 0-1 Colombia, Inglaterra 1-1 Colombia

Por ahora, Camilo Vargas que se ha consolidado como el arquero titular en este Mundial 2026, y su vaya es una de las menos vencidas en el presente torneo junto a España, México y Argentina, un dato bastante alentador para la saga defensiva de la Selección Colombia.