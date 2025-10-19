Síguenos en::
¿A qué hora juega HOY la Selección Colombia contra España, por el Mundial femenino Sub-17

¿A qué hora juega HOY la Selección Colombia contra España, por el Mundial femenino Sub-17

Este domingo, debuta la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Mundial de esa categoría que se disputa en Marruecos, frente al vigente subcampeón del torneo. ¡Prográmese con el juego!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de oct, 2025
Selección de España femenina Sub-17 vs Selección Colombia femenina Sub-17
Fotos: X/ @FCFSeleccionCol y @SEFutbolFem

