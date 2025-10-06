Uruguay sorprende con lista para partidos de preparación al Mundial; quedaron fuera varias estrellas

El central del Villarreal Santiago Mouriño y el atacante del Oviedo Federico Viñas integran la lista de convocados de Uruguay para jugar dos amistosos en Malasia frente a República Dominicana y Uzbekistán que la Celeste afrontará sin sus habituales titulares.

Este lunes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer los 17 citados por el argentino Marcelo Bielsa, entre los que no aparecen jugadores como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez o José María Giménez.

Para estos encuentros que forman parte de la preparación para el Mundial 2026, el técnico rosarino convocó a los porteros Franco Israel y Cristopher Fiermarín, así como también a los defensores José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Mouriño, Nicolás Marichal, Juan Manuel Sanabria y Marcelo Sarachi.



También aparecen en la lista los centrocampistas Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres y Rodrigo Zalazar, además de los atacantes Viñas, Agustín Álvarez Martínez y Luciano Rodríguez.

Publicidad

Campeón del mundo sub-20 con Uruguay y héroe de la final en que la Celeste derrotó por 1-0 a Italia en 2023, este último vuelve a la selección después de algunos partidos sin ser convocado y lo hará por primera vez como futbolista del Neom saudí.

Además de los 17 convocados, Bielsa viajó con 12 futbolistas juveniles que se entrenarán con la selección mayor. Ellos son Paulo da Costa, Brian Barboza, Julio Daguer (Peñarol), Pablo Cardozo (Danubio), Yuri Oyarzo (Racing), Pablo Alcoba (Atenas), Luciano González (Nacional), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Facundo Martínez, Benjamín García (Montevideo City Torque), Nicolás Azambuja (Danubio) y Mateo Alcoba (Albion).

Publicidad

Este último fue convocado por la baja del centrocampista de Nacional Agustín Dos Santos, quien había sido citado pero no viajó al ser tenido en cuenta para defender el fin de semana al primer equipo del Tricolor en el duelo que disputó por el Torneo Clausura uruguayo.

La Selección de Uruguay se enfrentará a las de República Dominicana y Uzbekistán en dos partidos amistosos que se jugarán en Malasia enmarcados en la fecha FIFA de octubre.

Selección de Uruguay en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas Foto: AFP

El 10 de octubre la Celeste se medirá con República Dominicana en Kuala Lumpur, mientras que el 13 se enfrentará a Uzbekistán en Malaca.

Ya sobre el final del año, Uruguay jugará dos amistosos en Norteamérica en los que enfrentará a Estados Unidos y México.

Publicidad

Lista de convocados de Uruguay:

Arqueros: Franco Israel (Torino-ITA) y Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima-COL).

Defensas: José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ENG), Santiago Mouriño (Villarreal-ESP), Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú-RUS), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis-MEX) y Marcelo Saracchi (Celtic-SCO).

Publicidad

Centrocampistas: Nicolás Fonseca (León-MEX), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Kevin Amaro (Liverpool), Ignacio Laquintana (RB Bragantino-BRA), Facundo Torres (Palmeiras-BRA) y Rodrigo Zalazar (SC Braga-POR).

Delanteros: Federico Viñas (Real Oviedo-ESP), Agustín Álvarez Martínez (Monza-ITA) y Luciano Rodríguez (Neom-KSA).