LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sigue la polémica por penalti a favor de Nacional en Tunja; ¿qué opinan analistas arbitrales?

Sigue la polémica por penalti a favor de Nacional en Tunja; ¿qué opinan analistas arbitrales?

Atlético Nacional empató 1-1 con Boyacá Chicó en Tunja por un penalti polémico; jugada que ha sido analizada desde todos los ángulos. ¡Los analistas arbitrales dejaron su opinión!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de oct, 2025
Penal en Boyacá Chicó vs Atlético Nacional
Foto: Pantallazo de video

