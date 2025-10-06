Sigue la polémica por penalti a favor de Nacional en Tunja; ¿qué opinan analistas arbitrales?

Continúa la polémica por el penalti sancionado a favor de Atlético Nacional frente a Boyacá Chicó en la noche del domingo anterior en la ciudad de Tunja. Dicho cobro les permitió a los 'verdolagas' igualar la contienda a un gol en el estadio La Independencia, en compromiso válido por la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025. Sobre esta polémica acción se pronunciaron los analistas arbitrales.

Y es que pasado el minuto 90+5 de juego, Alfredo Morelos recibió un balón por parte de Andrés Felipe Román en el área, siendo derribado después por Arlen Banguero. El árbitro Jairo Mayorga no pitó falta; no obstante, desde el VAR liderado por Nicolás Gallo, lo llamaron para que fuera a revisar la acción.

Tras mirar la jugada por varios minutos en el monitor, Mayorga indicó que había cobro desde el punto blanco del penalti para Nacional lo que desató voces de protestas en los 'ajedrezados'. 'El Búfalo' se fabricó el penalti.

¿Qué dijeron los analistas arbitrales sobre el polémico penalti a favor de Atlético Nacional?

En ese orden de ideas, en la cuenta en 'X' de 'El VAR Central' indicaron que Alfredo Morelos "se fabricó" el cobro desde el punto blanco del penalti.



"Jmmmm no sé Rick. Este es el famoso caso de "lo fabricó" el jugador. Yo no creo que Alfredo Morelos caiga por ese intento de sujeción del defensor. Veo una clara exageración. Para mí no hay penal. Llamó el VAR Nicolás Gallo y Mayorga lo sancionó", así reseñó dicha cuenta la acción que le pitaron al 'rey de copas' colombiano en tierras boyacenses.

Mientras que José Borda, también en su perfil de 'X' sostuvo que "no era penal en Chicó vs. Nacional. Ante el llamado del VAR, el árbitro Mayorga dio el penal por falta de Banguero sobre Morelos. No veo penalti porque la intensidad del contacto al sujetar es leve y no le impidió el accionar normal en la carrera. Morelos se deja caer. ¿Cómo la vieron?".

Por su parte, exárbitro Wilmer Barahona indicó lo siguiente: "Nunca es falta... Sí lo sujeta, pero su caída no tiene que ver con esta acción. El delantero se deja caer. Muy mal Gallo...muy mal Mayorga".



¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2025?

El 'verdolaga' recibe el martes 14 de octubre en el Atanasio Girardot al Deportivo Cali, en partido de la fecha 15. El balón rodará a las 7:30 de la noche.