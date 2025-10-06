Síguenos en::
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

A qué hora juega HOY Cali, con Luisa Agudelo, en Copa Libertadores Femenina vs. Nacional de Uruguay

A qué hora juega HOY Cali, con Luisa Agudelo, en Copa Libertadores Femenina vs. Nacional de Uruguay

Deportivo Cali juega HOY en la Copa Libertadores femenina contra Nacional de Uruguay y el objetivo es sumar los tres puntos. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Jugadoras del Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina 2025.
Jugadoras del Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina 2025.
Cali femenino

