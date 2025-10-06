A qué hora juega HOY Cali, con Luisa Agudelo, en Copa Libertadores Femenina vs. Nacional de Uruguay

La Copa Libertadores Femenina 2025 continúa este lunes 6 de octubre en su fase de grupos, y así las cosas, le toca una nueva salida a las vigentes campeonas de la Liga femenina colombiana: Deportivo Cali. Las 'azucareras' medirán fuerzas ante Nacional de Uruguay en el Estadio Florencio Sola, en cumplimiento de la segunda jornada del certamen continental. La apuesta es clara; un triunfo que las deja más cerca de la siguiente fase.

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz suman un punto en el grupo D, producto de su empate a un gol contra Libertad de Paraguay el pasado viernes. El tanto de las verdes caleñas fue anotado por Angie Salazar de cabeza, aunque hay que indicar que el VAR les anuló otro tanto.

Jugadoras del Deportivo Cali festejan el gol que le marcaron a Libertad en la Copa Libertadores femenina. X de @LibertadoresFEM

Esta zona está bastante pareja, ya que en la primera jornada Nacional (URU) su rival de este lunes en el campeonato de la Conmebol también empató 0-0 con Universidad de Chile, por lo que todos quedaron con una unidad.



A qué hora juega HOY Cali, con Luisa Agudelo, en la Copa Libertadores Femenina vs. Nacional

En ese orden de ideas, Deportivo Cali y Nacional de Uruguay medirán fuerzas HOY lunes 6 de octubre a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia. El partido de la segunda jornada del grupo D lo podrán seguir EN VIVO y ONLINE por la plataforma de 'Pluto TV'.



Además, en este portal encontrará las jugadas virales, golazos y crónica.



Opiniones de las protagonistas

"Sabíamos que no iba a ser fácil, es el campeón de Paraguay, sabíamos que iba a costar bastante. Nos queda esa sensación amarga de que pudimos haber ganado. Nos pudimos ir arriba, y por decisión del VAR nos anulan un gol, hubo un penalti que creo que fue claro y no nos pitaron, pero son cosas que también tenemos que hacer nosotras. Tuvimos las opciones de gol y no las concretamos, así que también fue culpa de nosotras”, esas fueron las reflexiones de Luisa Agudelo, arquera de las 'azucareras', en zona mixta tras la igualdad contra Libertad.

Este mismo lunes a segunda hora, Libertad y Universidad de Chile se enfrentarán en el mismo escenario deportivo, pero a las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país.