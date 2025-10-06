Betis marcha al ritmo de Juan Camilo 'Cucho' Hernández; sus presentaciones lo avalan y va por más

El delantero colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández se ha erigido, por aportación en el juego y sus cuatro goles anotados, en clave de bóveda para que el Betis del chileno Manuel Pellegrini se haya aupado a puestos de Champions League en el parón de selecciones al estar clasificado en cuarta posición, con quince puntos, tras la victoria sobre el Espanyol (1-2).

El 'Cucho' Hernández abrió la lata en el RCDE Stadium al ponérsela imposible al arquero serbio del Espanyol Marko Dmitrovic con un cabezazo de manual de dibujo a centro del suizo Ricardo Rodríguez, uno de tantos del amplio y variado repertorio que ha sacado el punta de Pereira en el tramo inicial de la presente temporada, la primera que inicia completa en el Betis.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, celebrando su gol con el Betis frente a Espanyol Foto: X/ @RealBetis

Cuatro goles de distinta factura y en otras tantas jornadas consecutivas frente al Levante (2-2), Real Sociedad (3-1), Osasuna (2-0) y Espanyol (1-2) avalan la eficacia del delantero colombiano más allá del amplio catálogo de movimientos tácticos del que ha hecho gala desde su llegada al Betis en el último mercado invernal.



Un testarazo con un escorzo de libro, desde fuera del área con espacio y sin él, en una loseta sin apenas sitio para armar la pierna, hablan de la versatilidad en punta de un delantero atípico por sus movimientos, su capacidad para jugar sin balón y un don para asociarse desde posiciones que él mismo se fabrica en complicidad con jugadores como Pablo Fornals o el argentino Giovani Lo Celso, entre otros.

Aunque Pellegrini habla de juego coral de los suyos, la eclosión goleadora del 'Cucho' Hernández, unida al crecimiento exponencial del marroquí Ez Abde, han sido claves en la regularidad liguera del conjunto verdiblanco, a un punto de la media inglesa en los ocho partidos que lleva disputados hasta el parón de selecciones.

Cuatro partidos ganados, tres empatados y uno perdido, con trece goles a favor y cinco en contra, son los números de un equipo que tiene en el colombiano a uno de sus jugadores franquicia, en punta y cuando aparenta invisibilizarse al atrasar su posición para aparecer cuando sólo él lo ve claro, que lo ve.

Con la competencia en el '9' del congoleño Cédrick Bakambu, además de la de otras opciones como el argentino Chimy Ávila, los ocho partidos que lleva esta temporada en el Betis le han servido para ser convocado por el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, para sendos amistosos contra México y Canadá.

El punta de Pereira, de 26 años, sigue así dando pasos desde que llegó al Betis en el pasado mercado invernal fichado por trece millones de euros procedente del Columbus del la MLS estadounidense, a donde recaló tras una larga trayectoria en el fútbol español con cesiones en el Huesca, Mallorca y Getafe desde el Watford inglés.

No le costó presentar sus credenciales en la segunda vuelta, en la que no pudo ser inscrito en la Conference League y en la que marcó cinco tantos en los quince partidos de Liga en los que se ganó la titularidad y dejó la impronta de un delantero muy inteligente al que, sin embargo, se le resistía el gol que ahora le ha llegado.

Y lo ha hecho después de completar una pretemporada que no pudo hacer el pasado ejercicio y de trabajar en los entrenamientos las facetas en las que puede mejorar.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebrando su gol contra Osasuna. Getty Images.

'Cucho' Hernández no se conforma, quiere más y, prueba de ello, es lo que entrena para paliar, entre otras cosas, lo que él reconoce como falta de altura para un delantero tipo, un 1,75 de estatura que no es óbice para ganar la posición a base de anticiparse en la posición y en el salto.

"El centro de Ricardo Rodríguez es perfecto. Es cierto que algo hago ahí, cabeceo bien, me entreno mucho en esa fase, porque sé que no soy muy alto, pero el 'timing' lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando sé saltar. Así que bueno, seguir trabajándome, esto no para, son cuatro goles, pero quiero muchísimo más y quiero ayudar al equipo a ganar", ilustró.