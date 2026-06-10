Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial 2026, y un número en rojo antes del debut

El Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio y en medio de la acción del balón en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, salen a la luz algunos datos, como el del valor de mercado de algunas selecciones, otras mejores que otras, y que buscarán un salto de calidad en este aspecto en su participación en el certamen orbital, como en el caso de uno de los rivales de Colombia: Uzbekistán.

En una nota publicada por el portal 'Transfermarkt', señalaron que el combinado asiático, con el que casualmente debutará nuestra 'tricolor' en la Copa del Mundo, el próximo miércoles 17 de junio en el estadio de Ciudad de México (9:00 p.m.), está en el ranking no favorable en este ítem.

Uzbekistán, entre las menos valiosas del Mundial

Para iniciar, el citado medio señaló que "Qatar es la selección número 48 de este Mundial y su valor es de apenas 19,9 millones, seguida por Jordania con 20,3 millones e Irak con 21,2 millones. Dos de ellas ya habían disputado el Mundial en el pasado y Jordania será la debutante entre las tres selecciones más bajas de todo el certamen. En ese grupo de principiantes aparece Curazao con apenas 25,7 millones y el top cinco lo cierra Irán con 32 millones. Mientras los caribeños tendrán su primera presentación, el cuadro asiático disputará su séptimo mundial, presencia que ya se ha hecho costumbre en los últimos campeonatos".



Después de eso, señalan que Uzbekistán es "la selección más valiosa entre las menos valiosas", a pesar de que disputará apenas su primer Mundial, teniendo un valor de "85,3 millones gracias, en parte, a su referentr Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City".

Selección de Uzbekistán. AFP.

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Del otro lado del ránking aparecen los equipos mejor valorados para este Mundial 2026, con Francia liderando con un valor de mercado de 1.520 millones de euros, seguido de Inglaterra (1.360 millones), y el podio lo cierra España con 1.220 millones de euros. La actual campeona de la Copa del Mundo, Argentina, está en la octava casilla, con 782 millones de euros.