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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dimayor y un giro inesperado en el caso de Yhormar Hurtado; ¿América perdió los puntos?

Dimayor y un giro inesperado en el caso de Yhormar Hurtado; ¿América perdió los puntos?

A través de una nueva resolución, el ente rector del fútbol colombiano le respondió a Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, y tomó nueva decisión con Yhormar Hurtado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali.
Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali.
Foto: X de América.

El caso de Yhormar Hurtado dio un nuevo giro. Este viernes 4 de septiembre, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor resolvió los recursos presentados por Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó por la inscripción del defensor y, aunque mantuvo los resultados de los partidos disputados contra América de Cali, determinó que el futbolista es inelegible para actuar con el conjunto 'escarlata' durante el resto de la temporada 2026.

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La polémica comenzó en julio, cuando Hurtado llegó al América después de haber disputado partidos oficiales durante el mismo año con Deportes Tolima y Always Ready de Bolivia. El defensor había jugado tres partidos con Tolima antes de terminar su contrato el 15 de marzo y, posteriormente, actuó con Always Ready, entre marzo y mayo, incluyendo tres encuentros de la Copa Libertadores. El 21 de julio fue anunciado como nuevo jugador del América.

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Su debut se produjo el 26 de julio, en la victoria 2-0 del América sobre Internacional de Bogotá. Días después, el equipo bogotano presentó una denuncia ante Dimayor al considerar que Hurtado habría disputado partidos oficiales con tres clubes durante una misma temporada, situación que, según su interpretación del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, impedía su participación.

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Boyacá Chicó también reclamó ante Dimayor después de caer 7-0 contra América el 2 de agosto, argumentando igualmente una posible alineación indebida.

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Celebración de América de Cali, tras su victoria sobre Alianza en Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

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El Comité Disciplinario del Campeonato inicialmente suspendió de manera provisional a Hurtado durante siete días mientras estudiaba el caso. Posteriormente, mediante la Resolución 073 de 2026, desestimó las denuncias de ambos clubes, consideró que América no había incurrido en las infracciones señaladas y mantuvo los resultados obtenidos en cancha. Sin embargo, Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó apelaron esa determinación.

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Ahora, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor confirmó que América no perdió los partidos ni los seis puntos obtenidos ante ambos equipos. No obstante, introdujo un elemento completamente distinto al caso: declaró que, de acuerdo con el artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, Yhormar Hurtado es inelegible para disputar partidos oficiales con América en las competencias organizadas por Dimayor durante el resto de la temporada 2026.

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