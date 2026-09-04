Histórica victoria de Betis, con Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández; 1-0 sobre Real Madrid

Real Madrid perdió 1-0 en el campo del Betis, este viernes 4 de septiembre, en la apertura de la cuarta fecha de La Liga española, sufriendo así su primera derrota de la temporada.

Un gol de Troy Parrott cerca del final (80') dio una victoria que aupó al Betis a la tercera posición del campeonato español, empatado a nueve puntos con Real Madrid y Barcelona, que es líder y que el domingo visita al Valencia.

El equipo blanco dominó en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, pero pagó su falta de acierto ante la portería defendida por Álvaro Valle, que detuvo un penal a Kylian Mbappé en el descuento (90+5').

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Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue titular y estuvo en cancha hasta el minuto 68, cuando fue reemplazado por Troy Parrott, autor del único tanto del encuentro. El delantero colombiano generó un par de ocasiones de peligro, pero no tuvo tanta claridad. Y es que su equipo no estuvo fino en el frente de ataque.



Historia diferente ocurrió con Nelson Deossa. A pesar de haber empezado en el banco de suplentes, esperó su oportunidad y la supo aprovechar. En 20 minutos que jugó, le cambió la cara a su escuadra y se convirtió en un verdadero 'dolor de cabeza' para la defensa rival, que no pudo contenerlo.

Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Betis, fue clave contra Real Madrid Getty Images

Gracias a su buen remate de media distancia, el mediocampista exigió algunas veces al guardameta de la 'casa blanca', Thibaut Courtois, quien supo responder. Sin embargo, el punto bisagra llegó al minuto 80', ya que el volante fue clave para el tanto de Real Betis.

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El 'cafetero' saltó, ganó por los aires en un tiro de esquina, conectó de cabeza e hizo que el arquero del Real Madrid tuviera que 'volar' para evitar su gol, dejando el rebote. Con el arco completamente solo, Parrott empujó el esférico y sentenció el 1-0. Más de uno abrazó a Deossa por lo hecho.