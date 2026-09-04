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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de La Liga, tras derrota de Real Madrid contra Betis

Así quedó la tabla de posiciones de La Liga, tras derrota de Real Madrid contra Betis

La fecha 4 empezó con sorpresa, ya que Real Madrid se vio superado por el equipo que cuenta con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández en su plantilla.

Por: EFE
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid por La Liga de España
Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid por La Liga de España
Getty Images

Betis le ha infligido este viernes al Real Madrid su primera derrota del curso en un encuentro en el que las mejores ocasiones fueron visitantes pero el oportunismo del irlandés Troy Parrott, autor del único gol de la noche, y el penalti que le detuvo Valles a Mbappé en el descuento decantaron el duelo.

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A pesar de la presión muy adelantada del Betis en el arranque, el Real Madrid dominó los primeros minutos, en los que puso cerco al área de Valles, inspirado para desviar un remate a bocajarro de Huijsen (min. 11) y afortunado cuando Vinicius estrelló en el poste un remate a puerta vacía pero con poco ángulo (min. 15).

Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, por La Liga de España
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Los locales crecieron en el tramo central del primer periodo a través del balón, cuando Isco retrasó unos metros su posición y pudo conectar con Antony, el más inspirado de sus compañeros, quien sirvió a Cucho Hernández tras un control acrobático y el remate del colombiano, sin dejar caer el balón, salió cerca del palo (min. 22).

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La oportunidad más clara del primer tiempo fue un doble remate de Mbappé tras un fulgurante contragolpe armado por Güler, Bellingham y Vinicius, quien cedió un pase de la muerte al francés, cuyo primer remate salvó Natan bajo los palos y el segundo, tras ganar el rebote, lo despejó Bartra con el pecho sobre la raya de gol.

El segundo periodo estuvo más equilibrado, en parte porque los centrocampistas del Real Madrid acusaron la fatiga, asfixiados por la altísima temporada del verano sevillano, y también porque los cambios introducidos por Manuel Pellegrini dieron frescura a los locales, que salían de su parcela gracias al juego de espaldas de Troy Parrott.

Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Betis, fue clave contra Real Madrid
Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Betis, fue clave contra Real Madrid
Getty Images

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Al ariete irlandés, el fichaje más caro de los béticos este verano, lo precede una fama de goleador que demostró en su tercer partido, cuando empujó a la red muy atento el despeje corto de Courtois tras un cabezazo de Deossa, imperial en el salto, a la salida de un córner.

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El Real Madrid rozó el empate dos veces en el descuento: con el golazo de Carlos Espí anulado por un fuera de juego previo y con un penalti de Natan sobre Vinicius que Mbappé ejecutó con escasa fuerza a la derecha de Valles, que completó una actuación inolvidable desviando el disparo del francés.

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid
Celebración de los jugadores del Betis tras la anotación que les dio la victoria.
Foto: AFP

Tabla de posiciones de La Liga de España: Betis 1-0 Real Madrid

PosiciónClubPJDGPTS
1Barcelona3+109
2Real Madrid4+79
3Real Betis409
4Atlético Madrid3+47
5Alavés3+47
6Osasuna3+27
7Sevilla3+56
8Deportivo3+25
9Racing de Santander304
9Levante304
11Real Sociedad4-34
12RCD Espanyol3+13
13Athletic3-23
14Getafe3-33
15Villarreal3-12
16Celta de Vigo4-32
17Valencia C. F.3-31
18Rayo Vallecano3-41
19Elche C. F.3-61
20Málaga3-61
Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid
Colombianos en el exterior

Histórica victoria de Betis, con Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández; 1-0 sobre Real Madrid

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid
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Reviva acá el batacazo del Real Betis sobre el Real Madrid, en La Liga de España.

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