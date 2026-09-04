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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién era Jorge Ramírez Gallego, histórico goleador y hexacampeón del fútbol colombiano?

¿Quién era Jorge Ramírez Gallego, histórico goleador y hexacampeón del fútbol colombiano?

Este viernes, se confirmó la lamentable muerte del exfutbolista caleño, quien marcó un antes y después para el balompié de nuestro país. Fueron muchos goles y títulos los que deja como legado.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Jorge Ramírez Gallego, exjugador colombiano y leyenda del Deportivo Cali.
Jorge Ramírez Gallego, exjugador colombiano y leyenda del Deportivo Cali.
Foto: Colprensa.

Este viernes 4 de septiembre, el fútbol colombiano está de luto por el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego, quien siempre será recordado como una de las máximas e históricas leyendas en el balompié de nuestro país.

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Y es que, campeón y goleador con el Deportivo Cali; 'Gallegol' no se quedó ahí y también buscó la gloria en Millonarios, donde levantó dos títulos de Liga y dejó su nombre estampado en las páginas doradas de nuestro fútbol.

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Nacido el 25 de marzo de 1940 en Cali, este letal atacante se consagró como una auténtica leyenda en el fútbol colombiano, al ubicarse entre los máximos artilleros históricos del balompié cafetero, siendo, además, el mayor anotador en el conjunto 'azucarero' tras anotar 168 goles.

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Su carrera profesional comenzó en Millonarios en 1962, pasó brevemente por Deportes Quindío y luego vistió las camisetas de Deportes Tolima y la Selección Colombia. Sin embargo, fue en el Deportivo Cali donde inmortalizó su legado entre 1965 y 1973, siendo la gran figura en la delantera de la recordada época dorada del conjunto 'verdiblanco'.

Consolidado como un multicampeón histórico en Colombia, Jorge Ramírez Gallego celebró dos títulos con Millonarios (1962 y 1963) y cuatro ligas luciendo la camiseta del 'azucarero' (1965, 1967, 1969 y 1970). Por eso y más, Dimayor rindió homenaje a la memoria de este inolvidable '9' que dejó una huella imborrable en las canchas de nuestro país.

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"La DIMAYOR lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego, leyenda del fútbol profesional colombiano y máximo goleador histórico del Deportivo Cali, quien falleció este viernes 4 de septiembre a los 86 años. Su talento, sus goles y su aporte al crecimiento del fútbol profesional colombiano hicieron de Jorge Ramírez Gallego una figura que permanecerá en la memoria de varias generaciones de aficionados", citó el comunicado con el que el máximo organismo de fútbol en nuestro país, confirmó la muerte del histórico goleador, este miércoles 4 de septiembre de 2026.

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