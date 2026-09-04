Fabián Bustos contó cada detalle; así se dio su "inexplicable" salida de Millonarios

Fabián Bustos rompió el silencio, tras su salida de Millonarios, y aseguró que la decisión del club, tomada justo un día antes del clásico frente a Independiente Santa Fe, tuvo un fuerte impacto emocional en el plantel.

En entrevista con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el técnico argentino habló sobre su paso por el conjunto 'embajador', las diferencias que tuvo con la dirigencia y la manera en la que se produjo su salida, cuando, según explicó, el proyecto deportivo estaba encaminado.

“Yo soy una persona muy abierta, pero las decisiones futbolísticas son mías, al igual que los jugadores que llegaron. Me dijeron ellos que no les gustaba la forma de jugar del equipo”, afirmó Bustos, quien cuestionó que una decisión de esta naturaleza se tomara en plena competencia.

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El entrenador destacó la importancia de Millonarios dentro del fútbol colombiano y recordó su experiencia dirigiendo en otros países de Sudamérica.



“He dirigido al más grande de Brasil, en Perú, y Millonarios es uno de los más grandes de Colombia. Unas decisiones de este tipo, un día antes del clásico, no la entiendo. La parte emocional es fundamental en el fútbol y vi a jugadores muy golpeados. El hincha es el que más sufre”, señaló.

Fabián Bustos también aseguró que el equipo contaba con un buen plantel y que, desde su perspectiva, algunas determinaciones del club estaban priorizando aspectos administrativos por encima de los deportivos.

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“El equipo está bien conformado, tiene buen plantel, pero las decisiones no son como equipo de fútbol. Yo siento que el club es muy lindo, pero se mira más lo administrativo que lo futbolístico”, manifestó.

Sobre su relación con los directivos, reconoció que su personalidad directa pudo generar diferencias en algunas reuniones, aunque aseguró que siempre mantuvo el respeto.

Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios. Millonarios Oficial

“Mi personalidad es fuerte. En muchas reuniones hemos tenido discrepancias, pero siempre, con respeto, trato de decir mi verdad; soy una persona muy directa”, explicó.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la reacción de los futbolistas tras conocer su salida. Según Fabián Bustos, algunos jugadores incluso llegaron a llorar.

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“El error más grande es no pensar en los jugadores, que no son máquinas. Teníamos un excelente trato”, sostuvo.

El técnico también reveló que Ariel Michaloutsos, el director deportivo que lo llevó al club, quedó muy afectado por la determinación. “La decisión fue de Gustavo, pero se lo he dicho, no compartía la decisión”, afirmó.

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Un día después de la salida de Fabián Bustos, Millonarios perdió 3-2 frente a Santa Fe en el clásico capitalino, en un partido marcado por el contexto previo a la salida del entrenador.

"Los acontecimientos fueron así, entrenamos en la mañana, después íbamos al hotel a almorzar, el plantel llega al mediodía, y en unos minutos después Ariel (Michaloutsos) tiene una llamada y me comunica a mí que Gustavo (Serpa) había dicho que no dirigía el partido de mañana (el clásico frente a Santa Fe) e inmediatamente fue un balde de agua fría para todos. Yo le dije a Ariel: 'estoy aquí con los jugadores, decime bien', y a las 4-5 de la tarde llegó el presidente Enrique (Camacho) y dio la cara, diciendo que era un cambio, algo inexplicable totalmente. Y luego, al otro día, el día del partido recibo una llamada de Gustavo disculpándose con la forma, por el proceder", sentenció.