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Gol Caracol  / Valencia vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de La Liga de España

Valencia vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de La Liga de España

El Valencia y el Real Madrid se enfrentarán este sábado en el Estadio de Mestalla en un vibrante duelo por la fecha 12 de LaLiga.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Valencia vs Real Madrid. Duelo correspondiente a la fecha 12 de La Liga de España
Valencia vs Real Madrid. Duelo correspondiente a la fecha 12 de La Liga de España
AFP

El Real Madrid completó el segundo y último entrenamiento para preparar la visita al Valencia, con Aurélien Tchouaméni trabajando de nuevo con el grupo y Vinícius, todavía sancionado, fuera de la sesión.

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El brasileño cumplirá en Mestalla el cuarto y último encuentro de suspensión por la sanción derivada de la tarjeta roja que vio ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba: dos partidos por la expulsión, otros dos por las protestas posteriores. Después del parón de selecciones, que empieza este lunes, volverá a estar disponible enteramente para Jose Mourinho.

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En la sesión del jueves, con pocas horas de sueño (Mourinho confirmó que los jugadores habían dormido en Valdebebas tras llegar a Madrid a las 3 de la madrugada), los titulares ante el AEK hicieron trabajo de recuperación y Aurélien Tchouaméni se ejercitó al margen del grupo. En la de este viernes, el francés volvió a entrenarse junto a sus compañeros, sin aparentes muestras de dolor.

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El entrenamiento, abierto a los medios de comunicación durante los primeros 15 minutos, comenzó con ejercicios de activación y rondos. Después, según informó el equipo blanco, los titulares frente al AEK llevaron a cabo trabajo de recuperación, mientras que el resto de los jugadores completaron trabajo físico y táctico y partidos en campo de dimensiones reducidas.

En la enfermería madridista siguen Raúl Asencio y Rodrygo. El central español, tras ser operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y el delantero brasileño, trabajando en su compleja dolencia de rodilla. Ambos se han entrenado en solitario sobre el césped de la Ciudad Real Madrid, pero todavía no se ejercitan con el grupo. Ferland Mendy, aunque no ha entrado en ninguna convocatoria, completa los entrenamientos con normalidad.

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El Real Madrid, que se ubica en la tercer casilla, visita al Valencia este sábado para la duodécima jornada de LaLiga antes de una nueva ventana FIFA que durará una semana. Los de José Mourinho buscan la que sería su octava victoria consecutiva, en una fecha del calendario, además, en la que se enfrentan entre sí Atlético de Madrid y Barcelona, segundo y primer clasificado respectivamente de la competición.

Valencia vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la La Liga de España:

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Día: Sábado 7 de noviembre
Jornada: Decimosegunda fecha
Hora: 3:00 p.m. (Colombia)
Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Estadio: Mestalla (Valencia, España)
Transmisión por TV: DGO, DSports

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