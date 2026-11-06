Mientras que Luis Díaz pasa la lesión; en Bayern Múnich se habla de nuevo refuerzo en su puesto

Reveladoras noticias llegan desde Alemania, referente a lo que podría ser el mercado de invierno para el Bayern Múnich, que en su intención de ir por todos los títulos posibles en la presente temporada. Así, ahora buscará refrescar posiciones importantes para llegar con una nómina amplia y de calidad hasta el final.

Y justamente, pensando en Luis Díaz, quien es uno de los futbolistas que más minutos ha sumado al mando de Vincent Kompany desde su llegada en el 2025; el cuadro 'bávaro' ya tendría sobre la mesa el nombre ideal para llegar a ser el suplente del guajiro.

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Y es que, es importante recalcar que desde el aspecto físico el equipo se ha visto golpeado durante los últimos meses; y uno de los más afectados, ha sido el colombiano, quien lleva varios días de inactividad por una lesión, provocada debido a la acumulación de varios minutos de juego desde la temporada pasada.

🚨📈 Oskar Pietuszewski is one of FC Bayern’s concrete candidates for next summer as a classic left winger and highly talented backup for Luis Díaz.



EXCL DETAIL: He has a €60m release clause. Bayern have been informed about all details. There have already been discussions. Max… pic.twitter.com/BNbmg5KnQR — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 5, 2026

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"Oskar Pietuszewski es uno de los candidatos concretos del FC Bayern para el próximo verano como extremo izquierdo clásico y suplente altamente talentoso para Luis Díaz", reveló de entrada el periodista Florian Plettenberg, a través de su cuenta de 'X'; dando a conocer que en el equipo alemán le buscan reemplazo al colombiano, pensando en la segunda parte de la temporada.



Sumado a eso, el comunicador en mención, agregó varios detalles que son importantes en caso de que llegue a darse la operación: "Tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El Bayern ha sido informado sobre todos los detalles. Ya ha habido discusiones. Max Eberl lo aprecia".

"El Bayern tiene varios candidatos en su lista corta. Pero el talento principal de 18 años del FC Porto es uno de ellos", agregó Florian Plettenberg, esclareciendo el panorama de cara a lo que podría ser el mercado de invierno para el equipo alemán.

Luis Díaz, extremo colombiano que milita en el Bayern Múnich. Foto: AFP

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De esta manera el guajiro tendrá que ponerse con el ojo abierto, pues, independientemente a que el joven no llegue a desbancarlo; sí es cierto que ahora 'Luchito' tendrá competencia directa por la posición, siendo además Oskar, la apuesta para el futuro del ataque en Bayern Múnich.