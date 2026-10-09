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Gol Caracol  / Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Draih, por la Liga de Arabia Saudita

Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Draih, por la Liga de Arabia Saudita

El 'crack' portugués, de 41 años, se reportó este viernes en el marcador para Al Nassr y su meta hacia los 1.000 goles está en cuenta regresiva. ¡Así fue el nuevo tanto de Cristiano Ronaldo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo festejando anotación con el Al Nassr, por la Liga de Arabia Saudí.
Cristiano Ronaldo festejando anotación con el Al Nassr, por la Liga de Arabia Saudí.
Foto: AFP.

Cristiano Ronaldo regresó a la disciplina de Al Nassr luego de lo que fue su polémica con la Selección de Portugal. Lo cierto es que este viernes, el 'crack' lusitano se reportó en el tablero en el partido que los 'amarillos' enfrentaron al Al Draih por la Liga de Arabia Saudita.

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El nuevo tanto del delantero, de 41 años, se presentó sobre el minuto 23 y sirvió para abrir el marcador. El exReal Madrid aprovechó un rebote del arquero rival para inflar las redes.

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Con esta nueva diana, 'CR7' llegó a su gol número 980 en su carrera profesional, quedando a 20 del récord de los 1.000.

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Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo HOY con Al Nassr:

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