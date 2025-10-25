"Millonarios salió a jugarse la vida contra Santa Fe, luchamos y aprovechamos la que tuvimos"

Millonarios revivió este sábado sus esperanzas de clasificación a los cuadrangulares de la liga colombiana de fútbol al derrotar por 0-1 a Santa Fe en una nueva edición del clásico bogotano, esta vez correspondiente a la decimoséptima jornada.

El tanto de la victoria del conjunto albiazul fue de Cristian Cañozales en el séptimo minuto del tiempo añadido del partido disputado en el estadio El Campín.

Los Embajadores, con 21 puntos, quedan de momento en el puesto 12, mientras que los Cardenales bajaron a la undécima casilla con 22 unidades.

Santa Fe no pudo capitalizar las oportunidades de gol creadas ni tampoco la expulsión en el minuto 65 de Dewar Victoria, de Millonarios, y perdió el partido que le hubiese significado quedar muy cerca de avanzar a la siguiente fase.



A los dos equipos bogotanos les quedan tres jornadas para sumar los puntos necesarios que les den la clasificación.

Hugo Rodallega y Leonardo Castro luchan por un balón en el clásico entre Santa Fe y Millonarios Colprensa

¿Cómo analiza la victoria?

"Las expectativas eran morir y luchar porque nos jugamos la vida y el equipo lo mostró, desde el principio hasta el final, con un hombre menos. Le agradecemos a Dios y a los jugadores, ya que mostraron orden, aprovecharon las oportunidades y fueron aplicados. Las felicitaciones son para los futbolistas por lo que han vivido y pasado".

¿Por qué se falla tanto en el área?

"Trabajar como se está haciendo hasta que tengamos la claridad para definir. No es que no queramos anotar, se está fallando y hay que corregir. Son situaciones que pasan. Esperamos seguir afinando con convicción y mucha confianza. Ojalá mejoremos juego tras juego".

¿Qué le falta al equipo para mostrar su idea?

"Nos falta tiempo. Solo llevo 60 días al frente del club, jugando Liga y Copa cada dos días, entonces no es fácil. A veces, el equipo encuentra la idea y la comprende, tiene posesión de pelota, produce fútbol, en fin. Todo eso se va a perfeccionar con trabajo, así que luchamos contra tiempo, las lesiones, la carga de partidos, más detalles".