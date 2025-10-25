Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Millonarios salió a jugarse la vida contra Santa Fe, luchamos y aprovechamos la que tuvimos"

En los últimos minutos del clásico capitalino, disputado en El Campín, Millonarios anotó el tanto del triunfo y, ahora, sueña con entrar a los cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Millonarios celebra su victoria sobre Santa Fe, con gol en el último minuto, en El Campín
Colprensa

