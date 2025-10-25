Síguenos en::
Gol Caracol  / Más Deportes  / Fuerte accidente en el Moto3: pilotos fueron evacuados en helicóptero; acá el VIDEO

Fuerte accidente en el Moto3: pilotos fueron evacuados en helicóptero; acá el VIDEO

En la carrera del Gran Premio de Malasia, José Antonio Rueda, campeón virtual de la categoría, y Noah Dettwiler chocaron en la vuelta de formación y salieron volando de sus motos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 25 de oct, 2025
El accidente ocurrió en la vuelta de formación del GP de Malasia.
