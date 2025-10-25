Fuerte accidente en el Moto3: pilotos fueron evacuados en helicóptero; acá el VIDEO

El español José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (KTM) han sufrido un fuerte accidente durante la vuelta de formación de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang.

Rueda no pudo evitar embestir con gran violencia por detrás al suizo Dettwiler, que rodaba muy lento por la trazada y ambos pilotos quedaron tendidos en el suelo y tuvieron que ser evacuados en ambulancia hasta la clínica del circuito.

Después de una primera atención médica se decidió enviar al piloto español, matemáticamente campeón del mundo de Moto3, en helicóptero hasta uno de los centros médicos de referencia de la zona, sin que se sepa por el momento el alcance real de su lesión.



Vea el video del accidente en el GP de Malasia