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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Definido el calendario para Linda Caicedo y Real Madrid en Champions femenina; PSG, el primer reto

Definido el calendario para Linda Caicedo y Real Madrid en Champions femenina; PSG, el primer reto

Linda Caicedo y el Real Madrid buscarán ser protagonistas en una nueva edición de la Champions League femenina, certamen en el que Bacelona defiende el título. ¡Acá los partidos!

Por: EFE
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Linda Caicedo junto a sus compañeras del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo junto a sus compañeras del Real Madrid femenino.
Foto oficial del Real Madrid femenino

Barcelona comenzará la defensa de su título de la Champions League femenina en casa frente al París FC el próximo día 23, mientras que el Real Madrid, que tiene en sus filas a la colombiana Linda Caicedo, lo hará también como local frente al París Saint-Germain (PSG) un día antes.

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El doble duelo entre los dos clubes españoles y los dos parisinos abrirá una competición en la que por segundo año consecutivo participan 18 equipos, que se enfrentarán entre sí en una fase de liga con seis partidos cada equipo, y que se prolongará hasta el 16 de diciembre, según informa la UEFA en su web un día después de la celebración del sorteo.

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid femenino.
Foto oficial del Real Madrid femenino

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El Barcelona jugará fuera contra la AS Roma (30 septiembre) y el Koge danés (29 octubre) en la segunda y tercera jornada, respectivamente.

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Luego enlazará dos partidos en casa, ante el Arsenal y el Servette FC Chenois suizo, el 11 y 19 de noviembre, respectivamente, y completará la fase en Múnich ante el Bayern.

Linda Caicedo y Real Madrid y más detalles de su calendario

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El Real Madrid también jugará a domicilio la segunda y tercera jornada frente al Manchester City y el Bayern Múnich (1 y 28 de octubre), y proseguirá con el París FC y el Inter de Milán en el Alfredo Di Stéfano el 10 y 18 de noviembre.

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Su último duelo será el 16 de diciembre ante el AS Roma en la capital italiana.

Completan la participación de la máxima competición continental el OL Lyonnes, actual subcampeón, Chelsea, Juventus, Hacken, Benfica, Leuven y Austria Viena.

La ida de los octavos de final tendrá lugar el 3 y 4 de febrero y la vuelta, una semana después, mientras que los cuartos se han programado para el 23 y 24 de marzo el primer encuentro, y el 31 de marzo y 1 de abril, el segundo.

Las semifinales se celebrarán el 1-2 (ida) y 8-9 (vuelta) de mayo y la final en Varsovia aún está por concretarse si será el 28, 29 o 30 de mayo.

Linda Caicedo
Jugadora del Real Madrid, hoy contra el Atlético de Madrid
Cuenta oficial de X del Real Madrid femenino

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Acá los partidos del Real Madrid femenino de Linda Caicedo:

  • PSG - 22 septiembre (local)
  • Manchester City - 1 octubre (visitante)
  • Bayern Múnich - 28 octubre (visitante)
  • París FC - 10 noviembre (local)
  • Inter de Milán - 18 noviembre (local)
  • AS Roma - 16 diciembre (visitante)

Partidos del Barcelona:

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- París FC - 23 septiembre (local)
- AS Roma - 30 septiembre (visitante)
- Koge - 29 octubre (visitante)
- Arsenal - 11 noviembre (local)
- Servette - 19 noviembre (local)
- Bayern Múnich - 16 diciembre (visitante)

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