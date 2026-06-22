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Gol Caracol  / Vea el descuento de Ismaïla Sarr en Senegal vs. Noruega, por el Mundial 2026

Vea el descuento de Ismaïla Sarr en Senegal vs. Noruega, por el Mundial 2026

Sobre los minutos de adición, Ismaïla Sarr marcó el segundo tanto de Senegal para acortar la distancia en el marcador, en el Mundial 2026. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Gol de Ismaïla Sarr en Senegal
Gol de Ismaïla Sarr en Senegal
AFP

El partido entre Noruega y Senegal siguió teniendo goles hasta el final del encuentro, esta vez fue Ismaïla Sarr quien logró descontar para los africanos.

Sobre los 90+2', el delantero logró recibir en mitad del área y justo en el punto del penal remató potentemente con pierna derecha y dejó sin opciones al arquero noruego, para marcar así el 3-2 del partido. Sin embargo, no lograron remontar y el compromiso terminó con la victoria de los dirigidos pro Ståle Solbakken y a los africanos en el borde de la eliminación del Mundial.

Vea el gol acá:

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