Vea el descuento de Ismaïla Sarr en Senegal vs. Noruega, por el Mundial 2026

El partido entre Noruega y Senegal siguió teniendo goles hasta el final del encuentro, esta vez fue Ismaïla Sarr quien logró descontar para los africanos.

Sobre los 90+2', el delantero logró recibir en mitad del área y justo en el punto del penal remató potentemente con pierna derecha y dejó sin opciones al arquero noruego, para marcar así el 3-2 del partido. Sin embargo, no lograron remontar y el compromiso terminó con la victoria de los dirigidos pro Ståle Solbakken y a los africanos en el borde de la eliminación del Mundial.

Vea el gol acá:

OTRO DESCUENTO PARA SENEGAL



De nuevo apareció Sarr para poner el 3-2 a los 92 minutos#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1JulXkkTyd — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

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