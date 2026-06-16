Vea el doblete de Erling Haaland en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

Noruega volvió a ponerse arriba del marcador gracias a Erling Haaland, luego de que Irak le empatra en el marcador, el 'androide' volvió aparecer en el área chica para adelantar a su selección una vez más.

Sobre los 43' de la primera parte el futbolista del Manchester City presionó al arquero para forzar el error, tras una devolución un poco corta, y pellizcando el balón Halaand logró empujar la esférica para anotar su doblete del partido en su debut mundialista.

Vea acá el gol:

¡Y SÍ, NO PUEDE SER OTRO: TODA DEL ANDROIDE!



Erling Haaland fue a presionar, forzó el error y le devolvió la ventaja a Noruega sobre Irak.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/zcYkBWbamx — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026