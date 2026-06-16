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Gol Caracol  / Vea el doblete de Erling Haaland en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

Vea el doblete de Erling Haaland en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

El 'androide' vive un estreno soñado en el Mundial: marcó doblete antes del descanso en el duelo entre Noruega e Irak por el Mundial 2026. Vea aquí su segundo tanto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Gol de Erling Haaland con Noruega
Gol de Erling Haaland con Noruega
AFP

Noruega volvió a ponerse arriba del marcador gracias a Erling Haaland, luego de que Irak le empatra en el marcador, el 'androide' volvió aparecer en el área chica para adelantar a su selección una vez más.

Sobre los 43' de la primera parte el futbolista del Manchester City presionó al arquero para forzar el error, tras una devolución un poco corta, y pellizcando el balón Halaand logró empujar la esférica para anotar su doblete del partido en su debut mundialista.

Vea acá el gol:

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