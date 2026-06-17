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Gol Caracol  / Vea el doblete de Harry Kane en Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

Vea el doblete de Harry Kane en Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

El inglés volvió aparecer en el área y sorprendió con un golazo para Inglaterra en los primeros 45 minutos. Vea el tanto de Kane ante Croacia aquí

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Harry Kane con la selección de Inglaterra
Harry Kane con la selección de Inglaterra
AFP

Antes de terminar la primera mitad del partido entre Inglaterra vs. Croacia, el goleador Harry Kane volvió aparecer en el área chica para adelantar a los 'leones' en el marcador.

Sobre los 42' en un tiro de esquina, el número '9' se desprendió de su marca y en mitad del área cazó la esférica y con un certero cabezazo marcó su doblete de la noche, y el segundo tanto parcial para los ingleses.

Vea acá el tanto:

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