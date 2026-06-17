Vea el doblete de Harry Kane en Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

Antes de terminar la primera mitad del partido entre Inglaterra vs. Croacia, el goleador Harry Kane volvió aparecer en el área chica para adelantar a los 'leones' en el marcador.

Sobre los 42' en un tiro de esquina, el número '9' se desprendió de su marca y en mitad del área cazó la esférica y con un certero cabezazo marcó su doblete de la noche, y el segundo tanto parcial para los ingleses.

Vea acá el tanto:

¡NO HAY OTRO: CABEZAZO DE HARRY KANE E INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!



El 9 se elevó completamente solo y no falló para el 2-1 vs. Croacia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LscbD0K0mW — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026