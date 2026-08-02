Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 7-0 Boyacá Chicó

Recién vamos en la segunda jornada y la Liga BetPlay II-2026 ya presenció una histórica goleada. Este domingo 2 de agosto, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali derrotó 7-0 a Boyacá Chicó, desatando la alegría y locura de sus miles de hinchas. Allí, quienes se reportaron fueron Yeison Guzmán, Danny Rosero y Kevin Angulo, cada uno con un doblete, y Luis Quiñones.

Recordemos que, en la primera jornada, los 'diablos rojos' habían vencido 0-2 a Internacional de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mientras que el conjunto 'ajedrezado' no había debutado. El duelo de la fecha 1, que era contra Nacional, fue aplazado por la realización de un evento en la ciudad de Tunja, por lo que las garantías no estaban dadas para su desarrollo.

Ahora, América de Cali se preparará para enfrentarse con Once Caldas, el próximo miércoles 5 de agosto, a las 8:30 p.m., en el estadio Palogrande. Por otro lado, Boyacá Chicó recibirá a Alianza, en La Indepedencia, el jueves 6 de agosto, a las 4:00 de la tarde. Ambos compromisos son válidos por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

Posición Club PJ DG PTS 1 América 2 +9 6 2 Águilas Doradas 2 +2 6 3 Tolima 2 +2 6 4 Medellín 2 +2 6 5 Bucaramanga 2 +1 4 6 Llaneros 2 +1 4 7 Once Caldas 1 +4 3 8 Atlético Nacional 1 +3 3 9 Deportivo Cali 2 +1 3 10 Millonarios 2 0 3 11 Fortaleza 2 0 2 12 Alianza 2 -1 1 13 Deportivo Pereira 2 -1 1 14 Santa Fe 1 -1 0 15 Pasto 2 -2 0 16 Junior 2 -2 0 17 Internacional de Bogotá 1 -2 0 18 Cúcuta 1 -4 0 19 Jaguares 2 -5 0 20 Boyacá Chicó 1 -7 0

Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros

Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas

Alianza 1-2 Deportes Tolima

Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali

Junior de Barranquilla 0-1 Millonarios

Jaguares 0-3 Atlético Nacional

América de Cali 7-0 Boyacá Chicó

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe vs. Once Caldas

Día: domingo 2 de agosto.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.



¿Cuál partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026 se aplazó?

El encuentro entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, a jugarse en el estadio General Santander, quedó para el miércoles 2 de septiembre a las 6:20 p.m. (hora de Colombia). Los demás compromisos de la segunda jornada se disputan entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Ahora, la tercera fecha abrirá su telón el lunes 3 de agosto, con Bucaramanga vs. Cúcuta.