Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 7-0 Boyacá Chicó

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 7-0 Boyacá Chicó

En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali no tuvo piedad de su rival, lo goleó, cuadró caja en cuanto a diferencia de gol y se subió a lo más alto de la tabla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
Comparta en:
Tomás Ángel y Yeison Guzmán celebran un gol con América de Cali frente a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026
Tomás Ángel y Yeison Guzmán celebran un gol con América de Cali frente a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

Recién vamos en la segunda jornada y la Liga BetPlay II-2026 ya presenció una histórica goleada. Este domingo 2 de agosto, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali derrotó 7-0 a Boyacá Chicó, desatando la alegría y locura de sus miles de hinchas. Allí, quienes se reportaron fueron Yeison Guzmán, Danny Rosero y Kevin Angulo, cada uno con un doblete, y Luis Quiñones.

Recordemos que, en la primera jornada, los 'diablos rojos' habían vencido 0-2 a Internacional de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mientras que el conjunto 'ajedrezado' no había debutado. El duelo de la fecha 1, que era contra Nacional, fue aplazado por la realización de un evento en la ciudad de Tunja, por lo que las garantías no estaban dadas para su desarrollo.

Ahora, América de Cali se preparará para enfrentarse con Once Caldas, el próximo miércoles 5 de agosto, a las 8:30 p.m., en el estadio Palogrande. Por otro lado, Boyacá Chicó recibirá a Alianza, en La Indepedencia, el jueves 6 de agosto, a las 4:00 de la tarde. Ambos compromisos son válidos por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

PosiciónClubPJDGPTS
1América2+96
2Águilas Doradas2+26
3Tolima2+26
4Medellín2+26
5Bucaramanga2+14
6Llaneros2+14
7Once Caldas1+43
8Atlético Nacional1+33
9Deportivo Cali2+13
10Millonarios203
11Fortaleza202
12Alianza2-11
13Deportivo Pereira2-11
14Santa Fe1-10
15Pasto2-20
16Junior2-20
17Internacional de Bogotá1-20
18Cúcuta1-40
19Jaguares2-50
20Boyacá Chicó1-70

Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

  • Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros
  • Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira
  • Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas
  • Alianza 1-2 Deportes Tolima
  • Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali
  • Junior de Barranquilla 0-1 Millonarios
  • Jaguares 0-3 Atlético Nacional
  • América de Cali 7-0 Boyacá Chicó

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe vs. Once Caldas
Día: domingo 2 de agosto.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

¿Cuál partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026 se aplazó?

El encuentro entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, a jugarse en el estadio General Santander, quedó para el miércoles 2 de septiembre a las 6:20 p.m. (hora de Colombia). Los demás compromisos de la segunda jornada se disputan entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Ahora, la tercera fecha abrirá su telón el lunes 3 de agosto, con Bucaramanga vs. Cúcuta.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

América de Cali

Boyacá Chicó

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad