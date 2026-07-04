Vea el gol de Azzedine Ounahi para Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026

En la etapa complementaria entre Marruecos y Canadá se logró romper la igualdad gracias al tanto de Azzedine Ounahi, que tras una jugada preparada, protagonizó un golazo.

Todo ocurrió al minuto 49' del compromiso, los africanos estaban preparados para cobrar un tiro libre por sector derecho con destino al arco, sin embargo, el autor del tanto se desprendió de su marca y desde fuera del área remató con pierna derecha dejando a todos perplejos y sorprendidos.

Vea la jugada del gol acá:

¡JUGADA PREPARADA Y GOL MARROQUÍ!



A los cinco minutos del segundo tiempo, Ounahi puso el 1 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/CcmYPxlJy8 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026