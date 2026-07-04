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Gol Caracol  / Vea el gol de Azzedine Ounahi para Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026

Vea el gol de Azzedine Ounahi para Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026

Marruecos convirtió un golazo tras una jugada preparada que tomó por sorpresa a todos los defensores de Canadá. Vea la jugada del tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Gol de Azzedine Ounahi con Marruecos
Gol de Azzedine Ounahi con Marruecos
AFP

En la etapa complementaria entre Marruecos y Canadá se logró romper la igualdad gracias al tanto de Azzedine Ounahi, que tras una jugada preparada, protagonizó un golazo.

Todo ocurrió al minuto 49' del compromiso, los africanos estaban preparados para cobrar un tiro libre por sector derecho con destino al arco, sin embargo, el autor del tanto se desprendió de su marca y desde fuera del área remató con pierna derecha dejando a todos perplejos y sorprendidos.

Vea la jugada del gol acá:

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