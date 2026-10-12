Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Neftchi, en AFC Champions League

Este lunes, Al-Nassr tuvo acción por la AFC Champions League contra Neftchi y Cristiano Ronaldo se reportó en el marcador con el segundo gol de su club.
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El portugués definió con un potente remate pierna derecha, tras un pase de pecho de Ayman Yahya
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Vea el gol de Cristiano Ronaldo:
🚨 Cristiano Ronaldo scores for two.— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 12, 2026
🇸🇦 Al-Nassr 2-0 Neftchi 🇰🇬
pic.twitter.com/nLeIipGnPK
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