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Gol Caracol  / Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Neftchi, en AFC Champions League

Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Neftchi, en AFC Champions League

Este lunes, Cristiano Ronaldo marcó el gol 981 de su carrera. El astro portugués anotó el segundo en la cuenta de Al-Nassr contra Neftchi. ¡Hay video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo con Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo con Al-Nassr.
afp.

Este lunes, Al-Nassr tuvo acción por la AFC Champions League contra Neftchi y Cristiano Ronaldo se reportó en el marcador con el segundo gol de su club.

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