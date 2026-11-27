El que ganara en el estadio El Campín iba a tomar una importante ventaja en el grupo B de la Liga BetPlay II-2026, pero el desarrollo del encuentro hizo que Millonarios y América de Cali firmaran un empate 0-0. Y es que, si bien hubo ciertas aproximaciones en las áreas, la pierna fuerte fue la protagonista de principio a fin.

Se sancionaron más de 20 faltas, hubo 12 amonestados y se presentaron tres expulsiones. Uno de los que vio la tarjeta roja fue Rodrigo Contreras. Cuando transcurría el minuto 45+4', del primer tiempo, saltó para disputar un balón, abrió su brazo, le pegó un codazo a Rafael Carrascal y se fue por doble amarilla.

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Posteriormente, al minuto 49', quien se fue del encuentro fue Dany Rosero. Una acción calcada a la que se dio con el 'Tucu', fue protagonizada por el defensa central de los 'diablos rojos'. Saltó a pelear el balón, abrió mucho el brazo, golpeó a Leonardo Castro en su rostro y el juez central, Carlos Ortega, no dudó en echarlo.

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Y faltaba más. Una de las tarjetas rojas más insólitas del fútbol colombiano, se presentó en el tiempo de adición del segundo tiempo. Yani Quintero tomó un objeto del suelo, se acercó a donde estaba Mateo García, en el banco de suplentes, y se lo arrojó en la cara. El VAR llamó al árbitro, revisó y lo expulsó.



Eso sí, no se pueden desconocer algunas acciones de peligro en las áreas. Andrey Estupiñán, Leo Castro y Francisco Chaverra, en el 'embajador', y Tomás Ángel, Yeison Guzmán y Luis Quiñones, por el lado del club 'escarlata', fueron los jugadores que tuvieron en sus pies, al menos una chance para abrir el marcador.

Finalmente, el gol no llegó, Millonarios y América empataron 0-0, quedaron en deuda desde lo futbolístico y el cuadrangular sigue abierto. De hecho, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, que habían igualado a primera hora, y cuyo resultado parecía haberlos sentenciado, volvieron a vivir con lo ocurrido en El Campín.

Millonarios y América, por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay II-2026

1. América - 5 pts. (+1)

2. Millonarios - 5 pts. (+3)

3. Cali - 2 pts. (-1)

4. Bucaramanga - 2 pts. (-3)

Resultados del grupo B de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 1



Bucaramanga 2-2 América

Cali 0-0 Millonarios

Fecha 2



Millonarios 4-1 Bucaramanga

América 2-1 Cali

Fecha 3



Cali 1-1 Bucaramanga

Millonarios 0-0 América

David González, director técnico de América de Cali, en el partido contra Millonarios Colprensa

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Programación del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 4

Bucaramanga vs. Cali

Día: martes 1 de diciembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Américo Montanini.

América vs. Millonarios

Día: martes 1 de diciembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.