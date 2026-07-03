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Gol Caracol  / Vea el gol de Deroy Duarte para la igualdad de Cabo Verde vs. Argentina, en el Mundial 2026

Vea el gol de Deroy Duarte para la igualdad de Cabo Verde vs. Argentina, en el Mundial 2026

Deroy Duarte sorprendió con un golazo y túnel incluido a Lisandro Martínez, para lograr la igualdad de Cabo Verde en el partido. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Deroy Duarte en Cabo Verde vs Argentina
Deroy Duarte en Cabo Verde vs Argentina
AFP

El segundo tiempo entre Argentina y Cabo Verde comenzó con muchas emociones, tras la igualdad sorprensa de la selección debutante que silenció a todo el estadio en Miami.

Todo ocurrió al minuto 59' tras una jugada por derecha, donde el centro pasó por entre las piernas del lateral Facundo Molina, y ya dentro del área, Deroy Duarte remató y volvió el balón a pasar por debajo de las piernas, esta vez de Lisandro Martínez, para igualar así el marcador y protagonizar y un golazo en el tiempo complementario.

Vea la jugada de gol acá:

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