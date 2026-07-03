Vea el gol de Deroy Duarte para la igualdad de Cabo Verde vs. Argentina, en el Mundial 2026

El segundo tiempo entre Argentina y Cabo Verde comenzó con muchas emociones, tras la igualdad sorprensa de la selección debutante que silenció a todo el estadio en Miami.

Todo ocurrió al minuto 59' tras una jugada por derecha, donde el centro pasó por entre las piernas del lateral Facundo Molina, y ya dentro del área, Deroy Duarte remató y volvió el balón a pasar por debajo de las piernas, esta vez de Lisandro Martínez, para igualar así el marcador y protagonizar y un golazo en el tiempo complementario.

Vea la jugada de gol acá: