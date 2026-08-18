Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. FC Heidenheim; a la expectativa por presencia de Luis Díaz

A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. FC Heidenheim; a la expectativa por presencia de Luis Díaz

Bayern Múnich no para en la puesta a punto para los retos que se avecinan para encarar la temporada 2026/2027, con Luis Díaz como uno de los jugadores clave.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, es felicitado por su gol contra Aston Villa
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, es felicitado por su gol contra Aston Villa
Twitter del Bayern Múnich

Bayern Múnich seguirá este martes en sus partido de pretemporada y de esa manera se enfrentará con FC Heidenheim, de la segunda división alemana, con la expectativa de ver nuevamente en acción a Luis Díaz, quien viene de anotar goles en los dos más recientes compromisos de fogueo. Así le marcó primero a Aston Villa, en la gira por Asia del conjunto bávaro, y este fin de semana también se apuntó con un tanto contra Leipzig. El duelo será a las 11 de la mañana y se podrá ver EN VIVO por la plataforma Bayern TV Plus.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Díaz Marulanda llegó a la pretemporada un poco después de sus demás compañeros, tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y poco a poco va tomando su mejor forma en lo físico y futbolístico, ante los días de vacaciones que le concedió el club.

Últimas noticias

Jhon Lucumí, Johan Mojica, Kevin Castaño y Jordan García son unos de los colombianos que cambiaron de equipo.
Colombianos en el exterior

Así van los fichajes de jugadores colombianos en el exterior; Jhon Lucumí dio el salto a Juventus

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Colombianos en el exterior

Prensa portuguesa destacó algo más que el gol de Jhon Durán con Benfica; pleito olvidado

En el sitio oficial del equipo alemán se apuntó que "la plantilla del FC Bayern vuelve a estar al completo tras la reincorporación de Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano a los entrenamientos con el equipo este lunes. Los tres internacionales disfrutaron de unas vacaciones prolongadas tras haber llegado a semifinales del Mundial con sus respectivas selecciones. Aún está por ver si el trío estará disponible para el partido en Heidenheim.La plantilla del FC Bayern vuelve a estar al completo tras la reincorporación de Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano a los entrenamientos con el equipo este lunes. Los tres internacionales disfrutaron de unas vacaciones prolongadas tras haber llegado a semifinales del Mundial con sus respectivas selecciones. Aún está por ver si el trío estará disponible para el partido en Heidenheim".

Álvaro Montero, arquero colombiano que milita en Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Álvaro Montero y su sorpresa, a horas de juego con Boca Juniors en Copa Sudamericana

Santiago Arias Independiente
Colombianos en el exterior

Santiago Arias hizo expulsar a jugador de Lanús; el colombiano salió con hielo en su cabeza

Publicidad

De esa forma, el equipo que dirige Vincent Kompany espera sumar otros 90 minutos de juego y quedar listo para el primer reto de la temporada 2026/2027 que será el próximo sábado 22 de agosto contra Borussia Dortmund, en la disputa de la Supercopa de Alemania. Este compromiso será a la 1:30 p.m., hora de nuestro país.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Twitter del Bayern Múnich

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Publicidad

Publicidad

Publicidad