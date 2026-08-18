A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. FC Heidenheim; a la expectativa por presencia de Luis Díaz

Bayern Múnich seguirá este martes en sus partido de pretemporada y de esa manera se enfrentará con FC Heidenheim, de la segunda división alemana, con la expectativa de ver nuevamente en acción a Luis Díaz, quien viene de anotar goles en los dos más recientes compromisos de fogueo. Así le marcó primero a Aston Villa, en la gira por Asia del conjunto bávaro, y este fin de semana también se apuntó con un tanto contra Leipzig. El duelo será a las 11 de la mañana y se podrá ver EN VIVO por la plataforma Bayern TV Plus.

Díaz Marulanda llegó a la pretemporada un poco después de sus demás compañeros, tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y poco a poco va tomando su mejor forma en lo físico y futbolístico, ante los días de vacaciones que le concedió el club.

En el sitio oficial del equipo alemán se apuntó que "la plantilla del FC Bayern vuelve a estar al completo tras la reincorporación de Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano a los entrenamientos con el equipo este lunes. Los tres internacionales disfrutaron de unas vacaciones prolongadas tras haber llegado a semifinales del Mundial con sus respectivas selecciones. Aún está por ver si el trío estará disponible para el partido en Heidenheim.La plantilla del FC Bayern vuelve a estar al completo tras la reincorporación de Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano a los entrenamientos con el equipo este lunes. Los tres internacionales disfrutaron de unas vacaciones prolongadas tras haber llegado a semifinales del Mundial con sus respectivas selecciones. Aún está por ver si el trío estará disponible para el partido en Heidenheim".

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De esa forma, el equipo que dirige Vincent Kompany espera sumar otros 90 minutos de juego y quedar listo para el primer reto de la temporada 2026/2027 que será el próximo sábado 22 de agosto contra Borussia Dortmund, en la disputa de la Supercopa de Alemania. Este compromiso será a la 1:30 p.m., hora de nuestro país.

