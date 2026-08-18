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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y una noticia de última hora con Bayern Múnich, para duelo preparatorio; ¿será titular?

Luis Díaz y una noticia de última hora con Bayern Múnich, para duelo preparatorio; ¿será titular?

El guajiro recibió hace un par de minutos reveladora noticia, de cara a lo que será el compromiso de este martes 18 de agosto; correspondiente al último duelo de fogueo en la pretemporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

Este martes 18 de agosto, Bayern Múnich enfrenta a Heidenheim; correspondiente al último juego de fogueo en esta pretemporada, antes de inicio de la competencia real.

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No obstante, Vincent Kompany dio un golpe sobre la mesa y, de manera sorprendente, Luis Díaz no apareció en el onceno inicial del conjunto 'bávaro' para el encuentro. Sin embargo, sí estará dentro de los suplentes.

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Habrá que ver si el estratega belga le de ingreso un par de minutos en el complemento al colombiano, quien viene de marcarle a Leipzig en el encuentro anterior.

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Este compromiso está estipulado iniciar a las 11:00 a.m. (hora colombiana).

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