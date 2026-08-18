A qué hora juega hoy Boca Juniors vs. Recoleta y dónde ver en TV el juego de Copa Sudamericana

Boca Juniors presentará en sociedad este martes a su flamante refuerzo, el atacante ecuatoriano Enner Valencia, en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, el último retén antes de los cuartos de final.

El gigante argentino aterrizará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción con una cómoda ventaja de 3-1 lograda la semana pasada en Buenos Aires. Enfrentará el duelo en medio de un tendal de lesionados, incluido su referente, el mediocampista Leandro Paredes. Al capitán se suman el defensa Marco Pellegrino y el lateral uruguayo Leandro Lozano.

Pero el 'Xeneize', que dirige Rodolfo Arruabarrena, cuenta con la novedad de incluir por primera vez en su lista de convocados a Valencia, goleador histórico de la selección de Ecuador con 49 goles. El ariete de 36 años fue anunciado como contratación del club azul y oro a principios de mes, tras dejar el Pachuca de México y caer con Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

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A pesar de contar con gran rodaje en el fútbol internacional, con pasos en Inglaterra (Everton y West Ham), Turquía (Fenerbahçe) o Brasil (Internacional), Superman debe ir al banco de suplentes en un juego clave para Boca.



¿Desde el banco?

El 'Xeneize' quiere evitar cualquier intento de revuelta de Recoleta, sorpresa de la fase de grupos al clasificar como primero, en su debut histórico en el torneo, por encima de grandes como el Santos de Brasil y San Lorenzo de Almagro.

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En su ataque se han ganado su espacio los talentos juveniles Leonel Flores y Tomás Aranda, y la punta parece garantizada para el uruguayo Miguel Merentiel. Con ese panorama todo indica que Arruabarrena, que lleva la pesada a Paraguay, no debe apostar desde el inicio por Valencia tras aparentemente consolidar una ofensiva que ha evitado una crisis más honda en Boca.

Los 'azul y oro' solo han ganado uno de los últimos cinco partidos del torneo Clausura (tres empates, una derrota). El sábado igualaron 1-1 en casa de Platense y son décimos del Grupo A, a seis puntos del líder Instituto.

Jugadores de Boca Juniors y un festejo contra Estudiantes de la Plata. Foto: AFP

"Tenemos cosas para mejorar, el camino es este", dijo el volante Santiago Ascacibar tras la paridad con el Calamar. "Cuando se arranca en desventaja es cuando el equipo saca la actitud para revertirlo". La eventual clasificación a cuartos, donde Boca chocaría con el ganador de la serie entre Sao Paulo y Bolívar, no solo sería balsámico, sino que permite que el fútbol argentino sueñe con un superclásico en semifinales.

A qué hora juega hoy Boca Juniors vs. Recoleta y dónde ver en TV el juego de Copa Sudamericana

Boca Juniors vs. Recoleta, juego de Copa Sudamericana Fotografías de: AFP

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Fecha: Martes 18 de agosto

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia)

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.

Transmisión: Disney+ Premium - ESPN