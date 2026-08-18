Malas noticias para Gustavo Puerta y 'compañía', en Racing de Santander; ya es noticia confirmada

El defensor brasileño del Real Racing Club de Santander, Pedro Felipe, sufre una microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho, sufrida el domingo en el partido de la primera jornada de LaLiga española ante el Villarreal.

El jugador sudamericano ha sido sometido este martes a pruebas de imagen para determinar el alcance de la lesión que le obligó a retiarse del campo de El Sardinero a los 16 minutos del encuentro y ser reemplazado por Manu Hernando, según informa el club cántabro en un comunicado.

El Racing de Santander, recien ascendido a la Primera división y que comenzó su reencuentro con la elite con un empate a dos, ha señalado que el periodo de baja del central dependerá de la evolución de la lesión sin especificar el plazo que estará fuera de los terrenos de juego.

🩺 @AsisaSalud | Pedro sufre una micro-rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho



El futbolista del Racing fue sometido a pruebas de imagen para emitir el presente parte médico



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"El futbolista del Racing Pedro sufre una micro-rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho. El defensa verdiblanco fue sometido a pruebas de imagen -en la jornada de hoy- para emitir el presente parte médico ofrecido por ASISA, proveedor de salud del club racinguista", indicó de entrada el comunicado del conjunto español, referente al estado de salud del futbolista.



Además de eso, se estimaron tiemspo de recuperación para que el jugador vuelva a los terrenos de juego con Racing de Santander: "El periodo de baja de Pedro, que se dañó en el partido de LaLiga EA Sports disputado ante el Villarreal CF en los Campos de Sport y tuvo que ser sustituido en el minuto 16, dependerá de la evolución de su lesión".

Tras el debut ante Villarreal, Racing de Santander tendrá dos compromisos en agosto: visitará a Getafe el domingo 23 y recibirá a Elche el viernes 28, por las jornadas 2 y 3 de LaLiga 2026/27. En paralelo, el club mantiene abierta la situación de Gustavo Puerta.

Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander. Foto: Getty Imágenes

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El colombiano continúa en la plantilla y cambió su dorsal al número 8, mientras Racing busca mejorar su contrato y elevar su cláusula de rescisión, actualmente situada en 20 millones de euros. El futbolista sigue siendo objeto de interés de otros clubes, aunque hasta ahora no se ha concretado su salida y el equipo cántabro pretende mantenerlo en su proyecto para la temporada en Primera División.