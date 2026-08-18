Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Malas noticias para Gustavo Puerta y 'compañía', en Racing de Santander; ya es noticia confirmada

Malas noticias para Gustavo Puerta y 'compañía', en Racing de Santander; ya es noticia confirmada

El cuadro español notificó lamentable noticia, en las últimas horas, pensando en lo que será la nueva temporada, que hasta ahora comienza.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ago, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Gustavo Puerta en la celebración de un gol de Racing de Santander contra Villarreal en la Liga de España.
Gustavo Puerta en la celebración de un gol de Racing de Santander contra Villarreal en la Liga de España.
Foto: AFP

El defensor brasileño del Real Racing Club de Santander, Pedro Felipe, sufre una microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho, sufrida el domingo en el partido de la primera jornada de LaLiga española ante el Villarreal.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El jugador sudamericano ha sido sometido este martes a pruebas de imagen para determinar el alcance de la lesión que le obligó a retiarse del campo de El Sardinero a los 16 minutos del encuentro y ser reemplazado por Manu Hernando, según informa el club cántabro en un comunicado.

Marcela Restrepo festejando gol olímpico con Monterrey, en México.
Colombianos en el exterior

Vea el golazo olímpico de Marcela Restrepo, en Santos Laguna vs. Monterey, por la Liga femenina

Rodri sería nuevo jugador del Barcelona, hay principio de acuerdo con Manchester City.
Gol Caracol

Rodri superó los exámenes médicos con Barcelona FC; su fichajes es casi un hecho en España

Últimas noticias

Jhon Lucumí, Johan Mojica, Kevin Castaño y Jordan García son unos de los colombianos que cambiaron de equipo.
Colombianos en el exterior

Así van los fichajes de jugadores colombianos en el exterior; Jhon Lucumí dio el salto a Juventus

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Colombianos en el exterior

Prensa portuguesa destacó algo más que el gol de Jhon Durán con Benfica; pleito olvidado

El Racing de Santander, recien ascendido a la Primera división y que comenzó su reencuentro con la elite con un empate a dos, ha señalado que el periodo de baja del central dependerá de la evolución de la lesión sin especificar el plazo que estará fuera de los terrenos de juego.

Publicidad

"El futbolista del Racing Pedro sufre una micro-rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho. El defensa verdiblanco fue sometido a pruebas de imagen -en la jornada de hoy- para emitir el presente parte médico ofrecido por ASISA, proveedor de salud del club racinguista", indicó de entrada el comunicado del conjunto español, referente al estado de salud del futbolista.

Además de eso, se estimaron tiemspo de recuperación para que el jugador vuelva a los terrenos de juego con Racing de Santander: "El periodo de baja de Pedro, que se dañó en el partido de LaLiga EA Sports disputado ante el Villarreal CF en los Campos de Sport y tuvo que ser sustituido en el minuto 16, dependerá de la evolución de su lesión".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Tras el debut ante Villarreal, Racing de Santander tendrá dos compromisos en agosto: visitará a Getafe el domingo 23 y recibirá a Elche el viernes 28, por las jornadas 2 y 3 de LaLiga 2026/27. En paralelo, el club mantiene abierta la situación de Gustavo Puerta.

Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Foto: Getty Imágenes

Publicidad

El colombiano continúa en la plantilla y cambió su dorsal al número 8, mientras Racing busca mejorar su contrato y elevar su cláusula de rescisión, actualmente situada en 20 millones de euros. El futbolista sigue siendo objeto de interés de otros clubes, aunque hasta ahora no se ha concretado su salida y el equipo cántabro pretende mantenerlo en su proyecto para la temporada en Primera División.

Relacionados

Gustavo Puerta

Publicidad

Publicidad

Publicidad