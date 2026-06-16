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Gol Caracol  / Vea el gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

Vea el gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

El atacante noruego selló su primera anotación en el certamen mundialista, con un sutil toque a la pelota, que puso parcialmente arriba a los europeos, antes de la media hora de partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Erling Haaland, festejando anotación con Noruega, en el Mundial 2026.
Erling Haaland, festejando anotación con Noruega, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

En su debut con Noruega, en este Mundial 2026; Erling Haaland no desentonó, teniendo destacada aparición en el área rival, para sellar su primer tanto en el torneo.

Y es que, después de una buena jugada colectiva, el cuadro europeo llevó la pelota al costado izquierdo, desde donde enviaron un centro al área de Irak.

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Allí, Haaland fue infalible, empujando la pelota para convertir el primer gol de Noruega, en este mundial.

Vea el gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Irak:

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