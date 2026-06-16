Vea el gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

En su debut con Noruega, en este Mundial 2026; Erling Haaland no desentonó, teniendo destacada aparición en el área rival, para sellar su primer tanto en el torneo.

Y es que, después de una buena jugada colectiva, el cuadro europeo llevó la pelota al costado izquierdo, desde donde enviaron un centro al área de Irak.

Allí, Haaland fue infalible, empujando la pelota para convertir el primer gol de Noruega, en este mundial.

Vea el gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Irak:

¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL ANDROIDE!



Erling Haaland y su primer gol en el #MundialEnDSPORTS para que Noruega le gane a Irak.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rV8rs4l8Qk — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026