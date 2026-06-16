"James Rodríguez, sin correr tanto, también marca diferencia"; fe en el '10' de Selección Colombia

La expectativa es total entre los periodistas y también entre los aficionados que han llegado a territorio mexicano y también entre los que están a la distancia desde nuestro país. Este miércoles, la Selección Colombia inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán en el emblemático e histórico Estadio Azteca. En la previa de un debut que paraliza al país, todas las miradas apuntan al gran referente de la generación: James Rodríguez, el número '10', el hombre que se transforma cuando se pone la camiseta amarilla.

En conferencia de prensa previa al encuentro, el director técnico Néstor Lorenzo tomó la palabra para hablar sobre el estado del volante cucuteño y que viene de una irregular temporada en el Minnesota de la MLS. Con un tono de total confianza, el estratega argentino no solo transmitió tranquilidad sobre las condiciones del volante, sino que definió con precisión quirúrgica el valor estratégico que James aporta al equipo.

En los meses previos al torneo, el estado físico de James había sido el foco de debate en la opinión pública. Sin embargo, Lorenzo fue contundente al asegurar que el mediocampista llega en un punto óptimo de preparación para afrontar la cita mundialista.

"Está bien. Ha ido creciendo en la parte de rendimiento físico y, por supuesto, su talento también", afirmó con seguridad el entrenador. Para el cuerpo técnico, el crecimiento atlético de James en el último tramo de la preparación ha sido clave, permitiéndole acoplarse al ritmo que exige la alta competencia internacional sin perder la frescura que lo caracteriza.



En un fútbol moderno obsesionado con las transiciones rápidas y los kilómetros recorridos en el mapa de calor, Lorenzo defendió el rol del futbolista cerebral, aquel que juega un segundo antes que el resto.

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Para el timonel de Colombia, la verdadera virtud de James no radica en el desgaste físico, sino en su capacidad para gestionar los hilos del partido:

Claridad en el juego: Su visión periférica permite desatascar defensas cerradas como la que presumiblemente planteará Uzbekistán.

Su visión periférica permite desatascar defensas cerradas como la que presumiblemente planteará Uzbekistán. Optimización del esfuerzo: "Es un jugador que, a veces, sin correr tanto como otros, marca la diferencia y le da claridad al juego", sentenció Lorenzo.

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James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia AFP

Este artículo fue creado con la IA Gemini, con la supervisión de un periodista de www.golcaracol.com