El delantero inglés volvió a aparecer con los 'tres leones'; y minutos después de la apertura del marcador, se reportó con un buen gol, que amplió la ventaja para su selección.
Y es que Kane se la jugó por una de sus especialidades, que es el juego aéreo. Con un cabezazo, el atacante de Bayern Múnich superó a los defensas panameños, quienes poco o nada pudieron hacer para evitar el tanto de la Selección de Inglaterra.
Vea el gol de Harry Kane, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026:
¡HARRY KANE SUMÓ SU GOL Y HACE HISTORIA!— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
De cabeza, el delantero marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xda6o1NbPD
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.