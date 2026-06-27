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Gol Caracol  / Vea el gol de Harry Kane, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026

Vea el gol de Harry Kane, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026

El atacante inglés no se iba a ir sin su festejo y, aprovechando un desmarque en la zona defensiva del cuadro centroamericano, apareció con gran remate de cabeza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Harry Kane festejando anotación con Inglaterra, en el Mundial 2026.
Harry Kane festejando anotación con Inglaterra, en el Mundial 2026.
Foto. AFP.

El delantero inglés volvió a aparecer con los 'tres leones'; y minutos después de la apertura del marcador, se reportó con un buen gol, que amplió la ventaja para su selección.

Y es que Kane se la jugó por una de sus especialidades, que es el juego aéreo. Con un cabezazo, el atacante de Bayern Múnich superó a los defensas panameños, quienes poco o nada pudieron hacer para evitar el tanto de la Selección de Inglaterra.

Vea el gol de Harry Kane, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026:

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