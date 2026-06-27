El delantero inglés volvió a aparecer con los 'tres leones'; y minutos después de la apertura del marcador, se reportó con un buen gol, que amplió la ventaja para su selección.

Y es que Kane se la jugó por una de sus especialidades, que es el juego aéreo. Con un cabezazo, el atacante de Bayern Múnich superó a los defensas panameños, quienes poco o nada pudieron hacer para evitar el tanto de la Selección de Inglaterra.

Vea el gol de Harry Kane, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026: