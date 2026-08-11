A Sebastián Villa le preguntaron por su relación con el hincha de Boca Juniors; habló de "paciencia"

Boca Juniors aprovechó la superioridad numérica en el segundo tiempo la noche del martes para remontar 3-1 al Deportivo Recoleta paraguayo y acercarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El colombiano Sebastián Villa fue clave en los 'xeneizes', al entrar y dar dos asistencias cuando iban perdiendo.

Por eso, tras el encuentro, el atacante antioqueño atendió a 'D Sports' y allí se refirió a su aporte fundamental para la victoria del cuadro de Buenos Aires, y tomar ventaja pensando en seguir luchando por el certamen internacional. "Contento, creo que vamos de menos a más, se entra bien y darle la gloria a Dios, y ayudar al equipo a ganar.".

Villa, además, contó que "hice lo que pidió el profe, atacar los espacios y pudimos convertir y dar un paso importante", cerró diciendo sobre el trámite del juego contra Recoleta, que comenzaron perdiendo de forma tempranera.

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Pero luego, en zona mixta al colombiano le consultaron por su relación con el hincha de Boca Juniors, que no deja de estar enojado o prevenido con él por la manera en la que se fue, en medio de líos judiciales. "Un poco de paciencia, los entiendo, vengo a aportar mi granito de arena, a dar lo mejor de mí humildemente desde donde me toque, el momento y lugar donde me toque estar voy a dar lo mejor por el club", puntualizó Sebastián Villa a los medios argentinos.



🗣 VILLA: "DONDE ME TOQUE VOY A DEJAR LO MEJOR DE MI PARA EL CLUB" 🟡🔵



▶ Sebastián Villa se refirió a su relación con los hinchas de Boca tas su vuelta al club



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- Recoleta se descontrola y Boca lo da vuelta -

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Boca no le encontraba la vuelta al debutante Deportivo Recoleta, pero aprovechó una irresponsabilidad de Wilfrido Báez, que dejó al equipo paraguayo con diez jugadores en los descuentos del primer tiempo, y en el complemento remontó el marcador y prácticamente sentenció la serie.

Insólitamente, Báez se hizo echar al aplicarle un codazo en el rostro a Leonel Flores y el árbitro, el chileno Piero Mazza, advertido por el VAR, le mostró la roja directa.

Hasta ese momento el Recoleta sorprendía al Xeneize en el estadio Tomás A. Ducó, en Buenos Aires, con un tempranero gol de Pedro Ríos (5') y la fortuna de su lado, ya que Boca pegó tres tiros en el palo en la primera etapa.

Tras el descanso, Boca rápidamente dio vuelta el marcador con tantos del Ruso Ascacíbar (49'), Milton Delgado (51') y Flores (62').

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Siete minutos después del 3-1, el colombiano Dairon Mosquera también vio la roja y dejó con nueve al Recoleta, pero Boca desperdició varias ocasiones de gol y no pudo ampliar el marcador.

"Hicimos el partido que queríamos, manejamos desde el primer minuto, aunque nos encontramos con el gol en una sola llegada de ellos, luego tuvimos muchas situaciones. El resultado fue favorable para nosotros, pero podríamos haber hecho algún gol más", destacó el capitán de Boca, Leandro Paredes.

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Recoleta, que había sido la sensación de la fase de grupos de la Sudamericana, donde lideró su zona al dejar por el camino a equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro, se desdibujó con las expulsiones e hipotecó su futuro en el torneo.

La revancha se jugará el martes próximo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.