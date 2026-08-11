Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
JHON ARIAS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Sebastián Villa le preguntaron por su relación con el hincha de Boca Juniors; habló de "paciencia"

A Sebastián Villa le preguntaron por su relación con el hincha de Boca Juniors; habló de "paciencia"

El futbolista colombiano Sebastián Villa entró para los 45 minutos finales en el partido contra Recolta, este martes, y dijo presente con dos asistencias para liderar la remontada de Boca Juniors.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ago, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa Boca Juniors
Sebastián Villa en Boca Juniors
AFP

Boca Juniors aprovechó la superioridad numérica en el segundo tiempo la noche del martes para remontar 3-1 al Deportivo Recoleta paraguayo y acercarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El colombiano Sebastián Villa fue clave en los 'xeneizes', al entrar y dar dos asistencias cuando iban perdiendo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.

Por eso, tras el encuentro, el atacante antioqueño atendió a 'D Sports' y allí se refirió a su aporte fundamental para la victoria del cuadro de Buenos Aires, y tomar ventaja pensando en seguir luchando por el certamen internacional. "Contento, creo que vamos de menos a más, se entra bien y darle la gloria a Dios, y ayudar al equipo a ganar.".

Últimas noticias

Alejandro Restrepo Bolívar Bolivia
Colombianos en el exterior

Bolívar, del DT Alejandro Restrepo, no pudo de local contra Sao Paulo; empate 1-1 por Sudamericana

Yoshan Valois Lanús
Colombianos en el exterior

Vea los dos goles del colombiano Yoshan Valois en Talleres vs Lanús, en Liga de Argentina

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Villa, además, contó que "hice lo que pidió el profe, atacar los espacios y pudimos convertir y dar un paso importante", cerró diciendo sobre el trámite del juego contra Recoleta, que comenzaron perdiendo de forma tempranera.

Publicidad

Pero luego, en zona mixta al colombiano le consultaron por su relación con el hincha de Boca Juniors, que no deja de estar enojado o prevenido con él por la manera en la que se fue, en medio de líos judiciales. "Un poco de paciencia, los entiendo, vengo a aportar mi granito de arena, a dar lo mejor de mí humildemente desde donde me toque, el momento y lugar donde me toque estar voy a dar lo mejor por el club", puntualizó Sebastián Villa a los medios argentinos.

- Recoleta se descontrola y Boca lo da vuelta -

Publicidad

Boca no le encontraba la vuelta al debutante Deportivo Recoleta, pero aprovechó una irresponsabilidad de Wilfrido Báez, que dejó al equipo paraguayo con diez jugadores en los descuentos del primer tiempo, y en el complemento remontó el marcador y prácticamente sentenció la serie.

Insólitamente, Báez se hizo echar al aplicarle un codazo en el rostro a Leonel Flores y el árbitro, el chileno Piero Mazza, advertido por el VAR, le mostró la roja directa.

Hasta ese momento el Recoleta sorprendía al Xeneize en el estadio Tomás A. Ducó, en Buenos Aires, con un tempranero gol de Pedro Ríos (5') y la fortuna de su lado, ya que Boca pegó tres tiros en el palo en la primera etapa.

Tras el descanso, Boca rápidamente dio vuelta el marcador con tantos del Ruso Ascacíbar (49'), Milton Delgado (51') y Flores (62').

Jugadores de Millonarios festejando anotación en duelo frente a Pasto, por la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Ya hay fecha para la vuelta del fútbol colombiano; Dimayor lo hizo oficial con fechas y horarios

Jhonny Vásquez, campeón con Deportivo Pereira en 2022, está ayudando, tras el terremoto
Exclusivo
Gol Caracol

"Jugadores de ese Pereira de 2022 nos pusimos el overol para ayudar a la gente tras el terremoto"

Conmebol confirmó fechas para los partidos entre Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana 2026
Gol Caracol

Conmebol confirmó días y horarios para los dos partidos entre Santa Fe y River Plate

Publicidad

Siete minutos después del 3-1, el colombiano Dairon Mosquera también vio la roja y dejó con nueve al Recoleta, pero Boca desperdició varias ocasiones de gol y no pudo ampliar el marcador.

"Hicimos el partido que queríamos, manejamos desde el primer minuto, aunque nos encontramos con el gol en una sola llegada de ellos, luego tuvimos muchas situaciones. El resultado fue favorable para nosotros, pero podríamos haber hecho algún gol más", destacó el capitán de Boca, Leandro Paredes.

Publicidad

Recoleta, que había sido la sensación de la fase de grupos de la Sudamericana, donde lideró su zona al dejar por el camino a equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro, se desdibujó con las expulsiones e hipotecó su futuro en el torneo.

La revancha se jugará el martes próximo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Relacionados

Sebastián Villa

Boca Juniors

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad