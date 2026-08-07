Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El contundente mensaje de Conmebol en apoyo a Gianni Infantino; "no se puede desconocer su trabajo"

El contundente mensaje de Conmebol en apoyo a Gianni Infantino; "no se puede desconocer su trabajo"

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, respaldó públicamente la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA, tras la polémica propuesta de privatizar el Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ago, 2026
Comparta en:
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA.
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA.
Foto: AFP

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ratificó este viernes en Cali (Colombia) su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de quien señaló "es el líder de la transformación del fútbol".

En medio de la crisis de la FIFA, tras la polémica propuesta de Infantino de privatizar el Mundial, Domínguez ratificó su apoyo hacia el máximo dirigente del fútbol en Cali, donde se reunieron con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuya ciudad albergará la final de la Copa Sudamericana 2026, y también asistieron a la posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Colombia
Selección Colombia

¿Por qué Gianni Infantino y Alejandro Domínguez están en Colombia? La FCF explicó todo

Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez y la verdad de su supuesto caso de indisciplina en Sporting Lisboa

Últimas noticias

Federico Valverde celebra un nuevo gol con Real Madrid, esta vez contra Elche por la Liga de España.
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 8 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gol Caracol

La drástica petición de la Federación Noruega de Fútbol contra Infantino; no para el escándalo

"Nosotros estamos trabajando firmemente por la salud del fútbol, por su estabilidad y por todo lo que se viene transformando en el fútbol y, hay que ser sinceros, hay un líder para esa transformación. El Mundial de 48 equipos ha sido exitosísimo, mucho más de lo que yo esperaba. Y el nombre no es otro que el del presidente Infantino", dijo Domínguez.

Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol
Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol
AFP

Publicidad

"Creo que no se puede desconocer ese gran trabajo, entre muchos otros, ya tomamos una postura con respecto a que hayan retirado la propuesta y hay que seguir trabajando por el fútbol con diálogo, aunque a veces no estemos de acuerdo", concluyó el presidente de la Conmebol.

Gianni Infantino ha estado en el ojo del huracán después de que la FIFA abriera un proceso, al que posteriormente renunció, para privatizar un parte de la gestión de los mundiales.

La FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

Publicidad

El proyecto recibió posteriormente la negativa de la UEFA y de otras confederaciones y la semana pasada Infantino anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: AFP

Pese a la retirada de la propuesta son varias las confederaciones que se han posicionado en contra de que Infantino siga al frente de la FIFA, mientras otras como la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Mexicana han reafirmado su respaldo al dirigente.

Las elecciones de la FIFA están pautadas para el 18 de marzo de 2027 y, hasta el momento, solo Infantino ha expresado su intención de presentarse.

Franco Mastantuono, futbolista argentino del Real Madrid, se lamenta por una opción de gol fallada
Gol Caracol

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono, a poco del inicio de la temporada

Manchester City, uno de los clubes invitados al Festival de Fútbol de Hong Kong
Gol Caracol

Manchester City se 'planta' y rechaza oferta del Barcelona por una de sus estrellas

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Conmebol

FIFA

Gianni Infantino

Publicidad

Publicidad

Publicidad