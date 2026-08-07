Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La drástica petición de la Federación Noruega de Fútbol contra Infantino; no para el escándalo

La drástica petición de la Federación Noruega de Fútbol contra Infantino; no para el escándalo

Desde la Federación Noruega de Fútbol le enviaron un claro mensaje al máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, esto luego de querer privatizar el fútbol. ¡Acá los detalles!

Por: AFP
Actualizado: 7 de ago, 2026
Comparta en:
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: AFP

La Federación Noruega de Fútbol (NFF), cabeza de lanza en las críticas hacia Gianni Infantino desde hace varios años, pedirá al presidente de la FIFA que dimita, anunció su presidenta Lise Klaveness este viernes.

"No tiene la confianza institucional necesaria para dirigir la FIFA de una forma estable en el período que atravesamos actualmente. No hay marcha atrás posible para Gianni Infantino", declaró Klaveness durante una rueda de prensa.

Jhon Arias, jugador colombiano, es una de las figuras de Palmeiras
Colombianos en el exterior

Jhon Arias y Palmeiras, a mantener la buena racha en el Brasileirao; ante acecho del Flamengo

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA.
Gol Caracol

El contundente mensaje de Conmebol en apoyo a Gianni Infantino; "no se puede desconocer su trabajo"

Últimas noticias

Federico Valverde celebra un nuevo gol con Real Madrid, esta vez contra Elche por la Liga de España.
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 8 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Vinícius Júnior, una de las figuras del Real Madrid.
Gol Caracol

Ferencváros vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de fogueo internacional

"Vamos a pedir al presidente de la FIFA que dimita ahora", añadió, el día después de una reunión de las instancias que dirigen la federación noruega, en la que entre otros temas se examinó la figura de Infantino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
AFP.

Publicidad

Presidente de la FIFA desde 2016, y por el momento único candidato a las elecciones previstas en marzo de 2027, Infantino necesitará la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido.

El ítalo-suizo está sumido en una crisis desde el fracaso de su plan para abrir la FIFA a inversores privados, abortado el pasado sábado, tras la oposición en especial de la UEFA y Concacaf.

"Teniendo en cuenta el caos en el que nos encontramos, él ya no puede ser la figura que nos una", insistió Lise Klaveness para la 'AFP'.

Publicidad

Algunas voces, como la del expresidente de la FIFA Joseph Blatter, han señalado a Klaveness como una posible candidata a suceder a Infantino, lo que la convertiría en la primera mujer en dirigir la FIFA.

"Ha sido la única que siempre ha tomado una posición clara y a no seguir la corriente dominante. Y en la FIFA, ha llegado el momento para que una mujer tome las riendas", escribió Blatter en la red social 'X'.

"No estamos ahí", reaccionó Klaveness a la 'AFP' el viernes sobre esa posibilidad.

"Para nosotros, ahora se trata de los asuntos que he mencionado y no de personas en particular. Sería extraño que yo empezara a responder preguntas sobre mí misma, y eso vale para todo el mundo", explicó la jurista de 45 años.

Publicidad

La NFF ha decidido acudir al comité ético de la FIFA sobre tres casos: el proyecto abortado de abrirse a inversores privados, el levantamiento de la suspensión al estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026 tras la intervención de Donald Trump y la atribución por la FIFA de un autodenominado "premio de la paz" al presidente estadounidense.

La NFF pedirá también un examen completo de las reformas a las que ya se ha comprometido Infantino.

Publicidad

Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia de la Serie A.
Colombianos en el exterior

La estrategia de Juventus para fichar a Jhon Lucumí; Juan David Cabal sería clave

Partidos de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

América vs. Nacional, y Medellín vs. Millonarios, los 'platos fuertes' de la 4 fecha en Liga BetPlay

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Gianni Infantino

Noruega

FIFA

Publicidad

Publicidad

Publicidad