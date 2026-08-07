La drástica petición de la Federación Noruega de Fútbol contra Infantino; no para el escándalo

La Federación Noruega de Fútbol (NFF), cabeza de lanza en las críticas hacia Gianni Infantino desde hace varios años, pedirá al presidente de la FIFA que dimita, anunció su presidenta Lise Klaveness este viernes.

"No tiene la confianza institucional necesaria para dirigir la FIFA de una forma estable en el período que atravesamos actualmente. No hay marcha atrás posible para Gianni Infantino", declaró Klaveness durante una rueda de prensa.

"Vamos a pedir al presidente de la FIFA que dimita ahora", añadió, el día después de una reunión de las instancias que dirigen la federación noruega, en la que entre otros temas se examinó la figura de Infantino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. AFP.

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Presidente de la FIFA desde 2016, y por el momento único candidato a las elecciones previstas en marzo de 2027, Infantino necesitará la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido.



El ítalo-suizo está sumido en una crisis desde el fracaso de su plan para abrir la FIFA a inversores privados, abortado el pasado sábado, tras la oposición en especial de la UEFA y Concacaf.

"Teniendo en cuenta el caos en el que nos encontramos, él ya no puede ser la figura que nos una", insistió Lise Klaveness para la 'AFP'.

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Algunas voces, como la del expresidente de la FIFA Joseph Blatter, han señalado a Klaveness como una posible candidata a suceder a Infantino, lo que la convertiría en la primera mujer en dirigir la FIFA.

"Ha sido la única que siempre ha tomado una posición clara y a no seguir la corriente dominante. Y en la FIFA, ha llegado el momento para que una mujer tome las riendas", escribió Blatter en la red social 'X'.

"No estamos ahí", reaccionó Klaveness a la 'AFP' el viernes sobre esa posibilidad.

"Para nosotros, ahora se trata de los asuntos que he mencionado y no de personas en particular. Sería extraño que yo empezara a responder preguntas sobre mí misma, y eso vale para todo el mundo", explicó la jurista de 45 años.

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La NFF ha decidido acudir al comité ético de la FIFA sobre tres casos: el proyecto abortado de abrirse a inversores privados, el levantamiento de la suspensión al estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026 tras la intervención de Donald Trump y la atribución por la FIFA de un autodenominado "premio de la paz" al presidente estadounidense.

La NFF pedirá también un examen completo de las reformas a las que ya se ha comprometido Infantino.