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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich; hora, fecha y dónde verlo EN VIVO por TV

Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich; hora, fecha y dónde verlo EN VIVO por TV

Luis Díaz y compañía continúan puliendo detalles para la nueva temporada que se avecina en el campeonato alemán, por lo que ya tienen en mente a su próximo rival de la pretemporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Foto: AFP

Luis Díaz fue una de las figuras en el triunfo 1-2 del Bayern Múnich sobre Aston Villa, este viernes, en duelo de preparación. El extremo guajiro brilló en un partido algo trabado entre el campeón de la Bundesliga y el último ganador de la Europa League, disputado en Hong Kong, al marcar un verdadero golazo. Pero ahora, el número '14' va por más.

Y es que los dirigidos por Vincent Kompany continúan puliendo detalles para la nueva temporada que se avecina en el campeonato 'teutón' y en el 'viejo continente', por lo que ya tienen en mente a su próximo rival en su gira preparatoria. Díaz Marulanda y compañía están listos para este reto.

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"Estoy muy satisfecho con la energía que hemos mostrado contra el Aston Villa. Cuando se llega a la recta final y ambos equipos han hecho muchos cambios, se pierde parte del control. Y en esa fase ya no se trata de cuestiones tácticas, sino de lo que puede ofrecer un amistoso; los dos equipos querían ganar y querían generar ocasiones", dijo Kompany en declaraciones que recoge la página del Bayern.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Twitter del Bayern Múnich

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Así las cosas, el calendario pactado por el cuadro 'bávaro' en esta pretemporada precisa que será el sábado 15 de agosto contra RB Leipzig, en un horario establecido para Colombia de las 8:30 de la mañana, y se llevará a cabo en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich.

Se espera que Luis Díaz sume minutos en el partido amistoso por la Telekom Cup, antes de que se venga la disputa por el título de la Supercopa de Alemania.

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Hay que precisar que Bayern Múnich vs. RB Leipzig se podrá ver EN VIVO a través del servicio de streaming del club 'bávrao', que es FC Bayern TV PLUS.

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