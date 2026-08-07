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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jaminton Campaz le dio el triunfo a Rosario Central: vea acá su gol a Aldosivi

Jaminton Campaz le dio el triunfo a Rosario Central: vea acá su gol a Aldosivi

El jugador colombiano aprovechó un gran pase de Ángel Di María para darle los tres puntos a Rosario Central, este viernes, contra Aldosivi. ¡Acá el VIDEO del gol de Jaminton Campaz!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Jaminton Campaz celebra su gol con Rosario Central a Aldosivi.
Jaminton Campaz celebra su gol con Rosario Central a Aldosivi.
Foto tomada del X de @RosarioCentral

Jaminton Campaz le dio el triunfo, este viernes, a Rosario Central en partido de la cuarta jornada del fútbol en Argentina. El futbolista colombiano anotó al minuto 80 para el 2-1 final en el Gigante de Arroyito sobre Aldosivi.

Hay que precisar que el mundialista con la 'tricolor' en Estados Unidos, México y Canadá había ingresado para el segundo tiempo, al 56' en lugar de Julián Fernández.

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Vea acá el gol de Jaminton Campaz, en Rosario Central vs. Aldosivi:

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