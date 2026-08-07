Jaminton Campaz le dio el triunfo a Rosario Central: vea acá su gol a Aldosivi

Jaminton Campaz le dio el triunfo, este viernes, a Rosario Central en partido de la cuarta jornada del fútbol en Argentina. El futbolista colombiano anotó al minuto 80 para el 2-1 final en el Gigante de Arroyito sobre Aldosivi.

Hay que precisar que el mundialista con la 'tricolor' en Estados Unidos, México y Canadá había ingresado para el segundo tiempo, al 56' en lugar de Julián Fernández.

El tanto de Campaz llegó luego de un buen pase de Ángel Di María, y tras ingeniárselas, envió el balón con dirección a la red para la euforia de los hinchas de Rosario Central.

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Vea acá el gol de Jaminton Campaz, en Rosario Central vs. Aldosivi: